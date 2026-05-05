David di Donatello, Bisio fa una stoccata in diretta ad Antonella Clerici: “Muoviamoci o s’incavola”. La risposta epica
Un siparietto è avvenuto su Rai 1 prima di E' Sempre Mezzogiorno, coinvolgendo i due conduttori tra tempi televisivi e un collegamento importante col Quirinale.
La mattinata del 5 maggio 2026, segnata dalla presentazione ufficiale dei candidati ai David di Donatello al Quirinale, ha regalato anche un momento di leggerezza che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. A rendere tutto più vivace ci ha pensato Claudio Bisio, chiamato a condurre una cerimonia istituzionale già di per sé carica di aspettative, ma che ha trovato spazio anche per un’ironia pungente sui ritmi della diretta.
La battuta di Claudio Bisio che sorprende tutti alla presentazione dei David di Donatello
Nel corso dell’evento, trasmesso su Rai 1, Claudio Bisio ha spiegato con tono scherzoso il motivo della sua presenza alla conduzione, costruendo un siparietto che ha immediatamente convinto i presenti. Con il suo stile ha detto: "Mi è stato detto che mi hanno scelto per condurre perché ‘Lei è simpatico, ha già condotto trasmissioni televisive e parla molto velocemente, i nomi da dire sono tantissimi e vogliamo che ci faccia chiudere in fretta perché poi c’è Antonella Clerici che si incavola se andiamo lunghi’". Una frase che ha strappato risate nella sala del Quirinale, anche perché inserita in un contesto ufficiale e solenne, dove momenti di questo tipo non sono affatto scontati.
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La replica in diretta di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno
La risposta non si è fatta attendere. Pochi minuti dopo, infatti, Antonella Clerici ha aperto una nuova puntata di È sempre mezzogiorno, cogliendo l’occasione per commentare quanto accaduto. Dopo aver mostrato la clip della battuta, ha replicato con tono disteso e divertito: "Mi ha fatto molto ridere Bisio. Non è vero che mi incavolo, soprattutto quando c’è il Presidente Mattarella, caro Claudio. Quando ha lui la linea noi siamo assolutamente felici di prendere noi la linea e proseguire con il nostro mezzogiorno". Una rispsota che ha confermato il clima di grande serenità e amicizia tra i due conduttori.
Al di là del siparietto, la giornata al Quirinale è stata soprattutto dedicata al cinema italiano e alla presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026. Tra i film più attesi spiccano "Le città di pianura" di Francesco Sossai, "La grazia" di Paolo Sorrentino e "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini, affiancati da "Cinque secondi" e "Fuori" in un mix di titoli che promette battaglia fino all’ultimo voto. Anche sul fronte degli interpreti, la sfida si presenta apertissima, con attori e attrici di grande esperienza pronti a confrontarsi con nuovi volti emergenti. Non ci resta che attendere ancora un po’ per sapere chi otterrà l’agognata statuetta.
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