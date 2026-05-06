David di Donatello 2026, tutto quello che devi sapere sulla premiazione cinematografica: la guida completa
Tutto quello che c’è da sapere sull’evento più importante dell’anno per il cinema italiano: tra conduzione inedita, ospiti internazionali e grandi riconoscimenti.
I David di Donatello tornano anche nel 2026, rappresentando il premio più prestigioso del cinema italiano, assegnato ogni anno ai migliori film, attori e professionisti del settore. La cerimonia si svolge a Cinecittà, nello storico Teatro 23, simbolo dell’industria cinematografica nazionale. L’appuntamento è fissato per oggi mercoledì 6 maggio 2026 in prima serata, con la conduzione di Bianca Balti, al suo debutto assoluto, affiancata da Flavio Insinna, volto esperto della televisione italiana.
I riconoscimenti vengono assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano e celebrano talento, creatività e qualità del cinema contemporaneo. Tra i premi speciali già annunciati spiccano quelli a Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro, figure fondamentali della storia cinematografica. Durante la serata non mancano ospiti di rilievo tra cinema e musica, come Matthew Modine, Annalisa, Francesca Michielin e Arisa, a rendere ancora più spettacolare un evento che racconta un cinema italiano sempre più vario e in evoluzione. La cerimonia viene trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con possibilità di rivederla anche on demand. Per scoprire tutti i dettagli, curiosità e momenti salienti, guarda il video completo. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
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