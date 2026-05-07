Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

David di Donatello 2026, Matilda De Angelis è un 'terremoto': conquista un premio ma il suo discorso è un grido di denuncia. Le durissime parole

Ai David di Donatello 2026 Matilda De Angelis scuote la platea con un discorso durissimo sulla cultura, sul mondo dello spettacolo e sul futuro del cinema.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ieri sera, mercoledì 6 maggio 2026, c’è stata la 71esima edizione dei David di Donatello e la prima premiata è stata lei, una delle attrici più brave di cui l’Italia può andare fiera, Matilda De Angelis. Fin qui, niente di particolare, almeno fino quando l’attrice bolognese, salita sul palco per ritirare il premio come miglior attrice non protagonista per il film Fuori di Mario Martone, ha tenuto un discorso che, alle orecchie di tutti, è suonato come una vera denuncia sulla situazione in cui versa il cinema italiano. Di seguito, tutti i dettagli.

David di Donatello 2026, il discorso di Matilda De Angelis è un colpo al cuore: "Non levateci il futuro"

Matilda De Angelis, premiata ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ha trasformato il suo discorso di ringraziamento in un intervento dal molto forte e carico di valore, e lo ha dedicato alle maestranze del cinema e dello spettacolo in protesta fuori da Cinecittà. L’attrice ha espresso solidarietà verso i lavoratori del settore, denunciando una situazione di difficoltà e marginalizzazione: "Il nostro Paese sta vivendo un impoverimento culturale importante e mi dispiace che si debba sempre arrivare a questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello tra le mani. E mi dispiace che si debba arrivare a umiliare un’intera categoria per ricordarci che esiste, quella dei lavoratori e delle lavoratrici del cinema e dello spettacolo, che sono la mia famiglia. Non capisco perché la cultura non è al centro di un Paese che è fondato sull’arte e sulla bellezza, non capisco perché forse ci siamo piegati a questo meccanismo, ci lasciti abbruttire e addomesticare invece di essere indomiti come Goliarda Sapienza".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

De Angelis ha poi ribadito la sua idea di cinema come spazio etico e politico: "E Goliarda ci ricorda anche quella che è la nostra responsabilità che esiste come in tutte le relazione sane: riportare il cinema a esser onesto, limpido, pulito, sociale e politico. Anzi in questo momento l’amore mi sembra un atto piuttosto politico e piuttosto sociale. L’amore come l’arte è l’atto creativo per eccellenza, crea un’eredità e io voglio far parte di questa eredità. Per favore, non levateci questa speranza e questo futuro".

Le proteste delle maestranze ai David di Donatello 2026

Il discorso di Matilda De Angelis ai David di Donatello è avvenuto proprio in un momento di forte tensione per il cinema italiano, segnato dalle proteste delle maestranze di Cinecittà contro i tagli ai finanziamenti e la precarietà del settore. Le sue parole hanno anche assunto un significato politico, con una critica indiretta alla gestione della cultura da parte del governo e l’avvertimento su un possibile impoverimento del patrimonio culturale italiano. De Angelis ha inoltre invitato il mondo del cinema a mantenere uno spirito combattivo e a tornare a essere più impegnato socialmente e politicamente.

Potrebbe interessarti anche

Matilda De Angelis

Matilda De Angelis, una verità che non passa inosservata sul web: “Boicottare i David di Donatello?”

Dopo la provocazione fatta sui social dall’attore, anche Matilda De Angelis ha rispo...
David di Donatello - Sergio Castellitto

David di Donatello 2026, per Sergio Castellitto "bisognerebbe demolire la congregazione". Valeria Golino si propone invece come portavoce

Manca sempre meno alla cerimonia del prestigioso premio, mentre all’esterno impazza ...
David di Donatello, Alessandro Gassmann aderisce al movimento Siamo ai Titoli di Coda

Alessandro Gassmann scuote il cinema con un duro appello: “Sarebbe più giusto fare questo”

Le parole dell’attore sui David rilanciano il tema della crisi del cinema italiano: ...
Matilda De Angelis star non solo al cinema: ecco le fiction che l'hanno resa famosa (e dove vederle)

Matilda De Angelis star non solo al cinema: ecco le fiction che l'hanno resa famosa (e dove vederle)

L'attrice è nota per molti film e serie TV internazionali, ma la verità è che Matild...
David di Donatello 2026, Benedetta Porcaroli e Pilar Fogliati dove sono? Gli esclusi e le sorprese delle nomination

David di Donatello 2026, Benedetta Porcaroli e Pilar Fogliati dove sono? I 'dimenticati' e le sorprese delle nomination

Sono uscite pochi giorni fa le nomination ai David di Donatello, ma alcune assenza i...
David di Donatello 2026, film e premi

David di Donatello 2026, sarà l'edizione più temuta di sempre: l’ombra del boicottaggio minaccia la Rai e il cinema italiano. Cosa succede

La protesta lanciata dal movimento 'Siamo ai titoli di coda' ha invitato candidati e...
David di Donatello 2023

David di Donatello 2026, i due volti 'rubati' a Sanremo e le nomination: trionfa un film inattesi con 16 candidature

Il film di Francesco Sossai domina le nomination ai David 2026. Inseguono Sorrentino...
La Legge di Lidia Poet, quando esce e dove è stata girata la terza stagione della serie Netflix

La legge di Lidia Poët 3, location mozzafiato: quando esce la terza stagione su Netflix e dove è stata girata

Nuove riprese tra Torino, campagne piemontesi e Roma: la terza stagione della serie ...
Andrea Vanzo

Andrea Vanzo rompe il silenzio in Intimacy 2 e svela: "Matilda De Angelis la conosco da bambina, ha una voce incredibile"- Intervista

Una stanza, un pianoforte e la voglia di farsi conoscere dal mondo: Andrea Vanzo ha ...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Claudio Bisio

Claudio Bisio
Francesca Fialdini

Francesca Fialdini
Nayt

Nayt

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963