David di Donatello 2026: i film premiati da vedere subito su NOW e Sky Quattro dei titoli protagonisti dei David di Donatello sono già accessibili o in arrivo su NOW e Sky: tra questi, un'imperdibile Matilda De Angelis

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Altri Siti Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

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La notte dei David di Donatello si è conclusa lasciando il segno nel panorama cinematografico italiano, e per gli appassionati è già tempo di recuperare le opere che hanno conquistato le prestigiose statuette. Con un bottino complessivo di nove riconoscimenti, sono quattro i film premiati che trovano spazio nella programmazione di NOW e Sky, offrendo un ventaglio di storie che spaziano dalla cronaca romana alla ricostruzione storica della Germania nazista, fino alle atmosfere musicali della Venezia del Settecento.

Fuori: il trionfo di Matilda De Angelis

Il percorso tra i premiati inizia con Fuori, pellicola che ha visto Matilda De Angelis trionfare come Miglior attrice non protagonista. Il film, già disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky Cinema, è ambientato nella Roma del 1980. La narrazione segue la scrittrice Goliarda Sapienza che, finita in carcere per il furto di alcuni gioielli, trasforma l’esperienza detentiva in un’occasione di rinascita. Il cuore del racconto è il legame profondo e fuori dagli schemi che Goliarda stringe con Roberta, una giovane detenuta e attivista politica, grazie alla quale ritrova la spinta vitale e creativa per tornare a scrivere.

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Le assaggiatrici: tre statuette per lo Sky Exclusive

Grande successo anche per lo Sky Exclusive Le assaggiatrici, che ha portato a casa tre premi: Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e il David Giovani. Tratto dal bestseller di Rosella Postorino e già disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky Cinema, il film racconta l’incubo di Rosa Bauer (Elisa Schlott). Nella Germania del 1943, Rosa viene costretta insieme ad altre donne a testare i pasti destinati a Hitler nella Tana del Lupo. In un clima di costante terrore per il possibile avvelenamento, il film esplora le alleanze e i patti segreti che nascono tra le donne costrette a questa macabra mansione.

Primavera: in arrivo l’opera di Damiano Michieletto

Forte di quattro riconoscimenti tecnici (Migliore colonna sonora e Miglior compositore, Miglior suono, Migliori costumi e Miglior acconciatura), Primavera si prepara al debutto su NOW e Sky Cinema previsto per martedì 12 maggio. Il film segna l’esordio alla regia cinematografica del celebre regista teatrale Damiano Michieletto. Ambientato nella Venezia del primo Settecento, il racconto intreccia biografia e musica attraverso la storia di Cecilia, interpretata da Tecla Insolia, utilizzando la dimensione sonora come elemento centrale della narrazione storica e umana.

Una battaglia dopo l’altra: il Miglior film internazionale

Chiude la selezione Una battaglia dopo l’altra, insignito del David per il Miglior film internazionale e già disponibile su Sky Primafila. La pellicola vede Leonardo DiCaprio nei panni di Bob, un ex rivoluzionario radicale che vive ai margini della società in uno stato di paranoia. La sua vita viene sconvolta dalla scomparsa della figlia Willa (interpretata da Maya Infiniti) e dalla riapparizione di un acerrimo nemico interpretato da Sean Penn. Padre e figlia si troveranno costretti a intraprendere una ricerca disperata, affrontando i fantasmi e le conseguenze di un passato mai del tutto sepolto.

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