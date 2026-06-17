Daveigh Chase, morta a 35 anni l’attrice di Samara in The Ring: la causa della morte improvvisa e il dolore Ci ha lasciato in giovane età l'attrice di film cult come The Ring e Donnie Darko: la morte inaspettata ha lasciato un voto nel mondo del cinema

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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È morta all’età di 35 anni Daveigh Chase, nota al grande pubblico per aver interpretato Samara in The Ring e Samantha in Donnie Darko e aver prestato la voce alla protagonista di Lilo & Stitch.

Daveigh Chase è morta a 35 anni: le cause della morte dell’attrice di The Ring

Stando a quanto riportato dalle testate statunitensi, il compagno di Daveigh Chase, Roy Hernandez, avrebbe dichiarato che l’attrice ha lottato contro una meningite fulminante e un’infezione del sangue. Il quadro clinico si sarebbe poi complicato a causa di una grave sepsi che avrebbe provocato il collasso del suo organismo. Alcuni fonti giornalistiche hanno riferito anche di un lungo ricovero a Los Angeles, più precisamente da inizio giugno, per via di una forte malnutrizione. A momento però non è stato comunicato nulla di ufficiale, quindi non resta che attendere una conferma sulla causa della morte.

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La carriera di Daveigh Chase interrotta troppo presto

Nata a Las Vegas nel 1990, Daveigh Chase ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a 11 anni come doppiatrice, prestando la propria voce a Chihiro Ogino nell’anime La città incantata. Ma non è l’unico personaggio a cui ha dato vita con la sua voce, perché l’anno successivo, nel 2002, le è stato proposto di doppiare anche Lilo nel celebre film d’animazione Lilo & Stitch. Un’interpretazione, quest’ultima, che le è valso un Annie Award nel 2003, anno in cui ha ricevuto anche un MTV Movie Awards come miglior "cattivo" grazie al film The Ring di Gore Verbinski, in cui aveva solo 12 anni e vestiva i panni di Samara Morgan. Il suo esordio nel cinema però è arrivato prima della celebre saga horror. Il primo film della sua carriera infatti è stato Donnie Darko, dove ha ottenuto il ruolo della sorella minore del protagonista, Samantha.

A questi progetti sono seguiti altri film come Beethoven 5 nel 2003 e Haunted Lighthouse, uscito nello stesso anno per la regia di Joe Dante. Ricordiamo che in The Ring 2 e in Rings è stata sostituita da Kelly Stables, ma è apparsa in piccoli camei tratti dal primo film, come accaduto anche in The Ring 3 del 2017, anno della sua ultima apparizione sul grande schermo. Oltre a una parte in S. Darko, ha partecipato a numerose serie TV americane molto note. Tra queste, Sabrina, vita da strega, Streghe, The Practice – Professione avvocati e E.R. – Medici in prima linea. Insomma, non proprio titoli sconosciuti per il grande pubblico, anche se ha preso parte a singoli episodi di queste produzioni televisive.

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