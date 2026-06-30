Daveigh Chase, svelata la causa della morte dell’attrice di The Ring: i risultati dell’autopsia L'autopsia svela la verità sulla morte dell'attrice di The Ring: AIDS e dipendenza cronica dietro un epilogo segnato da fragilità e solitudine. Tutti i dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sono arrivati i risultati ufficiali dell’autopsia su Daveigh Chase, l’attrice nota al grande pubblico per essere stata il volto inquietante di Samara Morgan in "The Ring", ma anche per la voce di Lilo nell’omonimo film Disney. La donna, scomparsa lo scorso 16 giugno a soli 35 anni, era stata al centro di una vicenda raccontata in modo parziale e contraddittorio nei giorni successivi alla sua morte. Ora il referto del medico legale della Contea di Los Angeles fa luce sulle reali cause del decesso, smentendo in parte la versione fornita inizialmente dal compagno. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Daveigh Chase, la star di The Ring morta per Aids e uso cronico di droghe

Le autorità hanno diffuso i risultati ufficiali relativi al decesso di Daveigh Chase, attrice nota per aver interpretato Samara Morgan in "The Ring" e per aver dato la voce a Lilo in "Lilo & Stitch". Secondo il rapporto del medico legale della Contea di Los Angeles, la causa del decesso è legata a complicanze dovute all’AIDS, con l’uso cronico di più sostanze stupefacenti indicato come fattore concausale. Questo quadro differisce dalle prime informazioni fornite dal compagno Roy Hernandez, che aveva parlato di un ricovero per meningite e una grave infezione del sangue evoluta in sepsi, e aveva anche avviato una raccolta fondi descrivendo le difficoltà dell’attrice.

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Il padre, John David Schwallier, in un’intervista al "New York Times", ha riferito che la figlia viveva senza una casa stabile a Los Angeles con il compagno e lottava da anni contro la tossicodipendenza, iniziata già nell’adolescenza. Ha inoltre spiegato che i rapporti tra loro si erano interrotti da oltre quindici anni, ma che era riuscito a raggiungerla in ospedale poco prima della morte.

Daveigh Chase, la carriera dell’attrice

Daveigh Chase, nata a Las Vegas nel 1990, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina come doppiatrice e attrice. È diventata nota prestando la voce a Chihiro in La città incantata e a Lilo in Lilo & Stitch, ruolo che le ha fatto vincere un Annie Award. Ha raggiunto grande popolarità anche al cinema interpretando Samara Morgan nel film horror The Ring, che le è valso un MTV Movie Award. Il suo debutto sul grande schermo era però avvenuto prima, con Donnie Darko.

Negli anni successivi ha partecipato a vari film e serie TV americane, spesso con ruoli minori o apparizioni episodiche, continuando comunque a lavorare tra cinema e televisione fino a metà degli anni 2010.

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