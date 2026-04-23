È morto Darrell Sheets, volto storico di Storage Wars: il re delle aste trovato senza vita dopo colpo d’arma da fuoco Darrell Sheets, volto di Storage Wars, è stato trovato morto nella sua casa in Arizona: secondo la polizia, il decesso sarebbe legato a un colpo d’arma da fuoco

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Lutto nel mondo della televisione americana: Darrell Sheets, storico volto di Storage Wars, è morto nelle prime ore del mattino nella sua abitazione di Lake Havasu City, in Arizona. Aveva 67 anni e, secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia locale, l’ex protagonista del celebre reality di A&E sarebbe deceduto a causa di una ferita da arma da fuoco alla testa, ritenuta al momento autoinflitta. Di seguito, tutti i dettagli.

Addio a Darrell Sheets: la carriera dell’attore e la causa della morte

L’America ha ricevuto ‘una doccia fredda’ (come si suol dire): Darrell Sheets, storico protagonista del reality di A&E, Storage Wars, è morto nella sua casa di Lake Havasu City, in Arizona, all’età di 67 anni. Secondo la polizia locale, il decesso sarebbe avvenuto a causa di una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Le autorità sono intervenute intorno alle 2 del mattino e hanno avviato un’indagine ancora in corso; la salma è stata trasferita all’ufficio del medico legale della contea di Mohave. E’ nato in California nel 1958 e, come abbiamo già scritto in precedenza, è diventato famoso grazie a Storage Wars, dove ha partecipato a ben 163 episodi tra il 2010 e il 2023. Lì si era fatto conoscere con il soprannome di "The Gambler", perché nelle aste dei depositi abbandonati puntava spesso su mosse piuttosto rischiose. Poi, dopo un infarto nel 2019, aveva iniziato a comparire meno in TV e si era trasferito in Arizona, dove si dedicava a gestire un negozio di antiquariato.

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Nel programma era noto per i suoi acquisti ad alto rischio e per alcuni ritrovamenti importanti, e nella sua biografia veniva descritto come appassionato delle aste da oltre 30 anni. Era padre di due figli, tra cui Brandon Sheets, apparso anch’egli nella trasmissione.

Affari al Buio (Storage Wars), in cosa consiste io reality

Affari al buio (Storage Wars) è un reality statunitense in onda su A&E dal 2010, in cui alcuni compratori professionisti si sfidano per aggiudicarsi box di deposito messi all’asta. Lo show mostra un gruppo di persone che partecipano ad aste molto particolari in California. Quando qualcuno non paga l’affitto di un deposito per circa tre mesi, il contenuto del box viene messo all’asta e venduto tutto insieme. La cosa importante è che gli acquirenti non possono entrare nel box né sapere con certezza cosa ci sia dentro: possono solo dare un’occhiata veloce da fuori. In questo modo, i protagonisti del programma vanno di deposito in deposito, osservano i box e decidono se vale la pena puntare su quelli che vedono.

Facendo offerte all’asta, cercano di aggiudicarsi i contenuti più interessanti. Se sono fortunati e riescono a trovare oggetti di valore, possono rivenderli e guadagnarci. Darrell Sheets (stagioni 1–12), nato nel 1958, è stato uno dei principali compratori del programma e ha lavorato insieme al figlio Brandon. Nel corso della serie ha sviluppato una rivalità con Dave Hester.

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