Dario Basile, chi è il campione più vincente della storia de La Ruota della Fortuna: il montepremi faraonico Il contabile toscano che ha conquistato Gerry Scotti e il pubblico con intelligenza, calma e una lunga scia di vittorie impressionanti.

Ha solo 32 anni, viene da San Miniato e in pochi giorni è riuscito a trasformarsi da semplice concorrente a protagonista assoluto del preserale di Canale 5. Dario Basile è il nome che sta facendo parlare tutti gli appassionati della Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti che da settimane continua a macinare ascolti e consensi. Con la sua aria tranquilla e una calma che non lo abbandona mai, il giovane contabile toscano è riuscito a imporsi nel gioco con una naturalezza disarmante, tanto da diventare una vera e propria rivelazione.

Dario Basile: il campione de La ruota della Fortuna

Dario vive nella frazione de La Scala, nel comune di San Miniato, dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. La sua è una vita semplice, fatta di lavoro, studio e passioni, ma con una marcia in più: una curiosità che lo ha sempre spinto a mettersi alla prova. Laureato in Storia Contemporanea, lavora come contabile e, tra un bilancio e l’altro, coltiva l’amore per i viaggi e la moglie Claudia (avvocata) e i legami familiari. In studio spesso lo si vede sostenuto proprio da loro: la madre, la moglie e la sorella Amelia, studentessa di Agraria, che molti telespettatori hanno imparato a riconoscere tra il pubblico. Nel corso delle puntate, il pubblico ha potuto conoscere anche il suo lato più spontaneo e ironico, quello che lo rende così vicino a chi lo guarda da casa.

Il concorrente dei record

La sua corsa trionfale è iniziata il 7 ottobre, quando ha battuto l’allora campione Giuliano da La Spezia. Da quel momento, Basile non ha più lasciato il posto a nessuno. Puntata dopo puntata, ha accumulato vincite fino a superare quota 224.500 euro, una cifra che lo ha reso il concorrente più vincente nella storia della Ruota della Fortuna. Un risultato che ha sorpreso persino Gerry Scotti, ormai conquistato dal suo talento.

Il conduttore lo ha soprannominato "Adrien Brody", per via della somiglianza con il celebre attore premio Oscar per Il pianista. Un nomignolo che il pubblico ha accolto con simpatia, vedendo in Dario non solo un campione, ma anche un volto familiare, che ogni sera si faceva trovare puntuale davanti al tabellone. Chi l’ha visto giocare si è accorto subito che la sua arma segreta è la tranquillità. Non si lascia mai prendere dal panico, nemmeno quando le lettere mancano e la ruota sembra girare a sfavore. Il pubblico lo premia anche sui social, dove è diventato una piccola celebrità. Nei gruppi dedicati al programma.

Il futuro del campione e la fine della sua corsa al successo

La storia di Dario Basile ricorda quella di altri campioni che hanno fatto la storia dei quiz italiani, ma il suo caso è diverso: non è solo questione di bravura, ma di compostezza. Forse è proprio questa semplicità a renderlo speciale. Il suo percorso fatto di successi e un’impressionante vincita si è ora interrotto, sostituito da Marco da Ancona, ma siamo sicuri resterà nella storia del programma.

