Dario Argento ricoverato d’urgenza a Ischia: cosa è successo e come sta ora il regista Il cineasta romano e ‘maestro del brivido’, 84 anni, si trova all’ospedale Anna Rizzoli a causa di una crisi respiratoria: le sue condizioni

Attimi di apprensione per il mondo del cinema. Dario Argento, infatti, è stato ricoverato in ospedale a Ischia in seguito a una crisi respiratoria. Il regista romano e maestro del giallo all’italiana, 84 anni, attualmente è sotto osservazione e le sue condizioni non sarebbero gravi. Scopriamo tutti i dettagli.

Dario Argento ricoverato in ospedale: come sta ora

Nella giornata di oggi giovedì 14 agosto 2025 Dario Argento è stato ricoverato presso l’ospedale Anna Rizzoli di Ischia a causa di una crisi respiratoria. Stando a quanto riportato da La Repubblica il malore sarebbe stato causato da una malattia di cui il regista soffrirebbe da molto tempo. Il cineasta romano, 85 anni il prossimo settembre, stava trascorrendo le sue vacanze sull’isola napoletana nel totale relax; nelle ultime ore sarebbe stato colpito da problemi respiratori e il peggiorare delle condizioni l’avrebbe spinto al ricovero. Attualmente Dario Argento sembrerebbe fuori pericolo e le sue condizioni non sarebbero gravi. Il regista si trova ancora sotto stretta osservazione dei medici in ospedale a Ischia, dove si sta sottoponendo a degli esami approfonditi.

La storia e la famiglia del regista: la confessione sulla morte

Da Suspiria a Il cartaio, Tenebre, Non ho sonno o Phenomena, Dario Argento è considerato il ‘maestro del brivido’ e uno dei precursori del giallo all’italiana, vantando una vastissima produzione con ben 18 lungometraggi: il suo capolavoro Profondo Rosso ha compiuto 50 anni la scorsa primavera (celebrato con varie iniziative dedicate nei cinema italiani) e il regista spegnerà 85 candeline il prossimo autunno.

Dario Argento ha due figlie: Fiore, nata nel 1970 dal matrimonio con Marisa Casale, e Asia Argento, attrice e regista nata dalla relazione con l’attrice Daria Nicolodi e lanciata proprio dal padre, che da lei ha avuto anche due nipoti, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan) e Nicola Giovanni Civetta. Pochi mesi fa Dario Argento aveva parlato proprio del timore di non rivedere i suoi cari dopo la morte, confessando al podcast Dicono di te di Malcolm Pagani: "Alla morte penso spesso. La temo, sì che la temo. Ho paura di andarmene via e di non incontrare più le persone che amo, di non vedere più il cielo, i film, le stagioni e la bellezza della vita. Mi dispiacerebbe. Mi dispiacerà".

