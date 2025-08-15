Profondo Rosso, il film horror di Dario Argento compie 50 anni: il premio alla carriera meritatissimo Il maestro del cinema horror italiano riceverà molto presto un meritatissimo premio alla carriera. Scopriamo di più su uno dei suoi film più amati.

Dario Argento, universalmente riconosciuto come il ‘maestro del brivido’, è un cineasta italiano la cui visione ha fatto scuola nel genere thriller e horror a livello mondiale a partire dagli anni ’70. Grazie allo stile visivo potente, alle atmosfere fortemente stilizzate e alle iconiche e inquietanti sonorità, i suoi film sono tutt’oggi veri pilastri del cinema horror italiano. Purtroppo, è notizia delle ultime ore il suo ricovero in ospedale, mentre si trovava in vacanza a Ischia, a causa di difficoltà respiratorie. Al momento le sue condizioni non sarebbero gravi e questo è un aggiornamento che conforta i tantissimi fan del regista, che proprio il prossimo 1° settembre riceverà il premio alla carriera, festeggiando anche il 50esimo anniversario di Profondo Rosso: scopriamo di più.

Dario Argento, il ricovero in ospedale prima del premio alla carriera

Durante la sua vacanza sull’Isola di Ischia, Dario Argento ha manifestato improvvisamente difficoltà respiratorie per le quali è stato necessario il suo ricovero in ospedale. Attualmente, il regista di 84 anni sarebbe fuori pericolo e le sue condizioni non apparirebbero gravi. Argento rimarrà sicuramente sotto l’osservazione dei medici ancora per un po’, con la speranza che possa al più presto rimettersi e tornare alla normale vita quotidiana. Senza contare che, il prossimo 1° settembre, proprio al maestro del brivido verrà consegnato il Premio alla Carriera Andrea Purgatori. Una cerimonia a cui speriamo di poterlo vedere in forma dopo questo spiacevole malore.

Profondo Rosso, 50esimo anniversario per il film di Dario Argento: trama e dove vederlo

Tra i capolavori indiscussi di Dario Argento troviamo Profondo rosso, un film del 1975 che segna il passaggio del regista dalla fase thriller a quella horror, e che proprio quest’anno festeggia il suo 50esimo anniversario. Il racconto si apre a Torino, durante una conferenza di parapsicologia, durante la quale la sensitiva Helga Ullmann percepisce la presenza di un assassino nella sala. Poco dopo, Helga viene brutalmente uccisa nel suo appartamento.

Testimone dell’omicidio è Marcus Daly (David Hemmings) un pianista inglese che vive in Italia, il quale, accorso per aiutare, vede fuggire una misteriosa figura ma non riesce a identificarla. Convinto di poter scoprire la verità, Marcus inizia a indagare insieme alla giornalista Gianna Brezzi (Daria Nicolodi). Man mano che i due si avvicinano al colpevole nuovi omicidi vengono alla luce, ognuno orchestrato con creatività macabra. Un quadro che Marcus ricorda di aver visto, ma che poi è scomparso, si rivela la chiave per svelare l’identità dell’assassino.

Il capolavoro horror Profondo rosso è attualmente disponibile in streaming sulle piattaforme Mediaset Infinity, Amazon Prime Video e TIM Vision.

