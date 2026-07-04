Dario Argento sempre più 'horror': il nuovo film sarà “molto forte e cruento" e ha già un'incredibile protagonista Il re dell'horror italiano sta per tornare al cinema con un nuovo film che, avverte, sarà davvero forte e cruento. Ecco la protagonista scelta

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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A ottantacinque anni compiuti Dario Argento non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Anzi, il maestro del brivido è pronto a fare il suo ritorno al cinema con quello che potrebbe essere il film più terrificante della sua carriera.

Dario Argento torna al cinema con Isabelle Huppert: il nuovo film sarà "molto cruento"

Intenzioni apparse ben chiare durante il Milano Film Fest, dove il regista, tra una frecciatina al pubblico che ha abbandonato le sale e un’ironica lamentela sui colleghi stranieri che provano a rubargli i segreti del mestiere, ha sganciato la bomba: ci sarà un nuovo film e l protagonista sarà una diva assoluta, ovvero Isabelle Huppert.

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Non si tratterà del solito thriller. Parlando con CinecittàNews e Il Messaggero, Argento ha anticipato che la pellicola affonda le radici nel cinema messicano degli anni Quaranta, subendone il forte fascino surrealista. "Sarà un lavoro molto forte, cruento", ha promesso il regista, spiegando che la protagonista scelta "è un’attrice di una classe inaudita. Ho visto tutto quello che ha fatto, dal teatro alla TV: vederla recitare è uno spettacolo".

Inutile dire che l’idea di vedere Isabelle Huppert diretta dall’autore di Profondo rosso ha già scatenato fan e critici. La stessa attrice francese ha confermato la sua partecipazione con entusiasmo, definendo Argento un artista unico e originale con cui è felice di poter finalmente collaborare.

Quando esce il nuovo film di Dario Argento al cinema?

Ma quando vedremo questo film? Difficile dirlo, al momento, soprattutto se si pensa che il progetto era stato in realtà già annunciato anni fa (la prima volta nel 2022), ma è poi sempre slittato in avanti, arrivando ad oggi. Secondo le indiscrezioni del sito statunitense World of Reel, il primo ciak è ora fissato a Parigi per settembre 2026. Bisogna però valutare la possibilità di ulteriori posticipi, considerando anche i problemi di salute del regista 85enne.

Va comunque sottolineato che per Dario Argento questo non è solo un nuovo film, ma è una sorta di eredità artistica, soprattutto se si valutano gli insuccessi delle pellicole arrivate dagli anni 2000. Non resta, dunque, che attendere tutte le anticipazioni su questo nuovo progetto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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