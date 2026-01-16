Trova nel Magazine
Dargen D’Amico, ecco ‘Pianti grassi’: testo, significato e la sfida a Sanremo 2026

Il nuovo singolo del cantante milanese anticipa la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana: tutti i segreti della sua canzone

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Cresce l’attesa per Sanremo 2026 e Dargen D’Amico la cavalca. Il cantante milanese, infatti, ha deciso di anticipare la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana con il suo nuovo singolo, ‘Pianti Grassi". A febbraio l’ex fondatore dei Sacre Scuole salirà sul palco dell’Ariston con ‘AI AI’ ma, almeno per il momento, si concentrerà sulla promozione della nuova canzone. Scopriamo tutti i dettagli, dal testo al significato del brano.

Dargen D’Amico si prepara a Sanremo 2026: il nuovo singolo è ‘Pianti Grassi’

La 76esima edizione del Festival della canzone italiana si avvicina e i ‘Big’ in gara hanno già spoilerato alcuni segreti delle loro canzoni. Tra loro c’è anche Dargen D’Amico, che a Sanremo 2026 (di scena dal 24 al 26 febbraio al teatro Ariston) canterà ‘AI AI’, brano che verrà con ogni probabilità incluso nel suo prossimo album in uscita dopo la kermesse. E a proposito di spoiler, il rapper milanese ha deciso di anticipare il suo disco e la sua avventura a Sanremo con un nuovo singolo: ‘Pianti grassi’. Dopo vari mesi al lavoro soprattutto come autore e conduttore del suo podcast Tolomeo, dunque, Dargen è tornato a pubblicare musica. La sua nuova canzone è un mix di toni dolceamari e un groove ballabile, ormai suo marchio di fabbrica. Dopo l’intro con una chitarra quasi solenne e ricca di riverbero come vuole il pop di oggi, infatti, Dargen inizia a pennellare un quadro fatto di immagini quotidiane che vogliono raccontare una realtà ben più ampia, unite a un pizzico di ironia che non guasta mai.

Dargen D’Amico ha parlato di ‘Pianti grassi’ come di una "disamina lucida e ironica della società contemporanea (…) Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti". E a proposito di questa critica mossa nei confronti della società moderna, il cantante ha specificato di avere preso di mira "la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri". Dargen tornerà a Sanremo il prossimo 24 febbraio; per lui si tratta della terza partecipazione dopo il successo del 2022 con ‘Dove si balla’ e il 20esimo posto del 2024 con ‘Onda alta’.

Il testo completo di Pianti Grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Saluto quelli che mi riconoscono

Che mi hanno incorniciato al battesimo e poi messo in un angolo

La vecchia chiesa che ha venduto l’organo

E a natale usa un cane su YouTube vestito da angelo

Però il Bluetooth gracchia, suona male

Come se Dio si facesse una ritorsione personale

Sono pessimista però è una fase

Sono fallito di nuovo, lo so, voi che fatte?

Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati a dar lavoro agli avvocati

E così semplice

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei

Con i miei pianti grassi (Con i miei pianti)

Saluto tutti quelli che non mi conoscono, ma mi evitano e li ringrazio

Troppi corpi mi distraggono

E poi finisce che fantastico di essere sbattuto su un tavolo

Come sui treni nei giorni di sciopero

Ho perso il treno ma volevo esserci

E farti ascoltare dei gruppi che non conosci

Essere complici anche senza esserne consci

Volevo darti delle cose semplici (Cose semplici)

Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi

E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi

Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi coi miei

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti

Siamo nati peccatori, ricattati

Siamo destinati, ah.

