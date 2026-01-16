Dargen D’Amico, ecco ‘Pianti grassi’: testo, significato e la sfida a Sanremo 2026 Il nuovo singolo del cantante milanese anticipa la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana: tutti i segreti della sua canzone

Cresce l’attesa per Sanremo 2026 e Dargen D’Amico la cavalca. Il cantante milanese, infatti, ha deciso di anticipare la sua terza partecipazione al Festival della canzone italiana con il suo nuovo singolo, ‘Pianti Grassi". A febbraio l’ex fondatore dei Sacre Scuole salirà sul palco dell’Ariston con ‘AI AI’ ma, almeno per il momento, si concentrerà sulla promozione della nuova canzone. Scopriamo tutti i dettagli, dal testo al significato del brano.

Dargen D’Amico si prepara a Sanremo 2026: il nuovo singolo è ‘Pianti Grassi’

La 76esima edizione del Festival della canzone italiana si avvicina e i ‘Big’ in gara hanno già spoilerato alcuni segreti delle loro canzoni. Tra loro c’è anche Dargen D’Amico, che a Sanremo 2026 (di scena dal 24 al 26 febbraio al teatro Ariston) canterà ‘AI AI’, brano che verrà con ogni probabilità incluso nel suo prossimo album in uscita dopo la kermesse. E a proposito di spoiler, il rapper milanese ha deciso di anticipare il suo disco e la sua avventura a Sanremo con un nuovo singolo: ‘Pianti grassi’. Dopo vari mesi al lavoro soprattutto come autore e conduttore del suo podcast Tolomeo, dunque, Dargen è tornato a pubblicare musica. La sua nuova canzone è un mix di toni dolceamari e un groove ballabile, ormai suo marchio di fabbrica. Dopo l’intro con una chitarra quasi solenne e ricca di riverbero come vuole il pop di oggi, infatti, Dargen inizia a pennellare un quadro fatto di immagini quotidiane che vogliono raccontare una realtà ben più ampia, unite a un pizzico di ironia che non guasta mai.

Dargen D’Amico ha parlato di ‘Pianti grassi’ come di una "disamina lucida e ironica della società contemporanea (…) Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti". E a proposito di questa critica mossa nei confronti della società moderna, il cantante ha specificato di avere preso di mira "la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri". Dargen tornerà a Sanremo il prossimo 24 febbraio; per lui si tratta della terza partecipazione dopo il successo del 2022 con ‘Dove si balla’ e il 20esimo posto del 2024 con ‘Onda alta’.

Il testo completo di Pianti Grassi

Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei Con i miei pianti grassi, con i miei pianti Saluto quelli che mi riconoscono Che mi hanno incorniciato al battesimo e poi messo in un angolo La vecchia chiesa che ha venduto l’organo E a natale usa un cane su YouTube vestito da angelo Però il Bluetooth gracchia, suona male Come se Dio si facesse una ritorsione personale Sono pessimista però è una fase Sono fallito di nuovo, lo so, voi che fatte? Siamo nati peccatori, ricattati Siamo destinati a dar lavoro agli avvocati E così semplice Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi con i miei Con i miei pianti grassi (Con i miei pianti) Saluto tutti quelli che non mi conoscono, ma mi evitano e li ringrazio Troppi corpi mi distraggono E poi finisce che fantastico di essere sbattuto su un tavolo Come sui treni nei giorni di sciopero Ho perso il treno ma volevo esserci E farti ascoltare dei gruppi che non conosci Essere complici anche senza esserne consci Volevo darti delle cose semplici (Cose semplici) Io giravo nudo in casa e speravo che mi notassi E poi giuravo che sparivo, ma ma a piccoli passi Volevo che mi volessi o almeno che ti pungessi coi miei Con i miei pianti grassi, con i miei pianti Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti grassi Con i miei pianti grassi, con i miei pianti Siamo nati peccatori, ricattati Siamo destinati, ah.

