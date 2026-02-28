Dargen D'Amico, chi è la storica fidanzata Giulia Peditto: il lavoro (insolito) e il legame con Chiara Ferragni Tra yoga, amicizie nel mondo dei Ferragnez e una relazione vissuta lontano dai riflettori, ecco i retroscena sull'influencer che ha fatto battere il cuore del celebre cantante.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Giulia Peditto è un nome che negli ultimi anni ha iniziato a circolare con maggiore frequenza, complice la relazione con Dargen D’Amico ma anche un percorso professionale costruito online. Accanto a uno degli artisti più originali della scena musicale italiana, lei ha scelto una posizione piuttosto defilata.

Dargen D’Amico, chi è la compagna Giulia Peditto

Nata in Brianza da madre italiana e padre senegalese, Giulia Peditto è cresciuta con un’identità culturale sfaccettata che ha contribuito a definire il suo percorso personale. Oggi vive a Milano e ha poco più di trent’anni. Prima ancora di essere associata al mondo dello spettacolo, ha costruito la propria strada nel settore del benessere, dedicandosi allo yoga con un impegno che dura da circa dieci anni. Non si è trattato di una passione superficiale: Giulia ha scelto di approfondire seriamente la disciplina, trasferendosi nel 2019 a Rishikesh, in India, per seguire corsi di specializzazione e diventare insegnante certificata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il lavoro nello yoga e i progetti digitali

Negli anni, Giulia Peditto ha dato forma a un’attività che unisce insegnamento tradizionale e strumenti digitali. Ha fondato Hagu Yoga Studio, una piattaforma online dedicata a yoga e meditazione che, come si legge sulla pagina Instagram del progetto, riunisce "I migliori insegnanti da tutto il mondo". Parallelamente collabora con Studio Otto per lezioni online e tiene corsi privati.

Molti personaggi dello spettacolo si sono rivolti a lei per percorsi di fitness e benessere, tra cui Diego Passoni. Il suo approccio, raccontato quotidianamente anche sui social, è centrato sull’equilibrio tra corpo e mente. Su Instagram è seguita da oltre 29mila persone, un numero cresciuto nel tempo grazie a contenuti costanti e coerenti con la sua identità professionale.

L’amicizia con Chiara Ferragni e la presenza nelle stories

Un altro elemento che ha contribuito alla sua notorietà è l’amicizia con Chiara Ferragni. Giulia fa parte del giro di amicizie dell’imprenditrice digitale e appare spesso nelle stories insieme a lei, alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni e all’amica Veronica Ferraro. È stata anche modella per alcuni tutorial realizzati dal make up artist Manuel Mameli.

In occasione del Festival di Sanremo 2024, mentre il Dargen D’Amico era in gara con Onda Alta, Giulia ha scritto "Bravone Jacopino" in una storia Instagram inquadrando lo schermo della tv e invitando i follower a votare con il televoto il cantante.

La relazione con Dargen D’Amico

La storia tra Giulia Peditto e Dargen D’Amico sarebbe iniziata nel 2021, anno in cui è apparsa la prima foto di coppia sui social. Da allora, pochissimi scatti condivisi e nessuna esposizione eccessiva. Una scelta in linea con le parole del cantante, che ha dichiarato: "Non sento l’esigenza di parlarne" e ancora "Se è privato, è privato. Quando svilisci il segreto, perdi la dimensione dei gesti". Anche durante le esperienze televisive come giudice a X Factor, la sua relazione è rimasta sullo sfondo.

Potrebbe interessarti anche