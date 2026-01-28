Daredevil: Rinascita 2 sconvolge i fan con il ritorno di uno storico personaggio I Marvel Studios lanciano il trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita: Matt Murdock torna su Disney+

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Il debutto della nuova era "urbana" dei Marvel Studios è ormai alle porte: con un annuncio a sorpresa tramite i canali social ufficiali (qui trovate il trailer in italiano), Disney+ ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita (Daredevil Born Again), confermando che il Diavolo di Hell’s Kitchen tornerà a pattugliare le strade di New York a partire dal 25 marzo… portando con sé alcune novità. Il trailer arriva in un momento di enorme fermento per il Marvel Cinematic Universe, segnando un punto di svolta per le produzioni televisive della Casa delle Idee. Dopo il successo della prima parte, che ha reintrodotto Matt Murdock e Wilson Fisk nelle dinamiche del MCU, questo nuovo capitolo promette di alzare la posta in gioco, portando il conflitto a un livello mai visto prima nelle serie precedenti.

Daredevil: Rinascita riporta sul piccolo schermo un personaggio amato dai fan

Il filmato si apre con l’immagine imponente di Wilson Fisk, interpretato da un sempre magistrale Vincent D’Onofrio. La trama della seconda stagione sembra ruotare anche attorno alla sua crociata personale contro i giustizieri mascherati, una mossa politica che mette all’angolo non solo Daredevil, ma l’intera comunità dei vigilanti urbani. Le prime immagini mostrano una città sotto assedio, dove la legge viene utilizzata come un’arma per estirpare chiunque operi al di fuori del controllo governativo. In questo scenario, Matt Murdock si trova a dover combattere una battaglia su due fronti: quello legale come avvocato e quello fisico tra i vicoli di Hell’s Kitchen.

Ma la vera sorpresa (o meglio, la convalida di alcune indiscrezioni) che ha mandato in visibilio i fan è la conferma ufficiale del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. La sua apparizione nel trailer non è solo un cameo, ma suggerisce un ruolo centrale nella resistenza contro il regime di Kingpin. Il legame tra Murdock e la Jones, già esplorato in passato nelle serie Netflix (che però non sono completamente canoniche, allo stato attuale), promette di dare alla stagione una dinamica investigativa e noir molto marcata. Inoltre, il trailer ha mostrato brevi frammenti di un nuovo costume per Daredevil, con tonalità molto più scure che richiamano la celebre run fumettistica Shadowland, suggerendo un percorso psicologico più cupo e tormentato per il protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Daredevil: Rinascita è un appuntamento imperdibile su Disney+

Daredevil: Rinascita Stagione 2 si comporrà di otto episodi che verranno rilasciati a cadenza settimanale. La serie punta a mantenere lo stile crudo e le coreografie di combattimento iperrealistiche che hanno reso celebre il personaggio, integrandole però in una narrazione più ampia che coinvolgerà altri volti noti della Grande Mela Marvel. Con la data fissata al 25 marzo, il conto alla rovescia per i fan è ufficialmente iniziato. La battaglia per il cuore di New York sta per entrare nella sua fase più brutale e spettacolare.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche