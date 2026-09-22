Daredevil: Rinascita verso il capolinea, Charlie Cox saluta Matt Murdock dopo la terza stagione. Il motivo dietro la drastica decisione La corsa di Daredevil verso l’ultima stagione sembra, ormai, ufficiale: l'attore tornerà nei panni di Matt Murdock per l’ultimo capitolo della serie Disney+.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Per i fan di Daredevil: Rinascita c’è una notizia tutt’altro che indolore. La serie Marvel con Charlie Cox protagonista ha ancora una stagione da raccontare, ma questa, potrebbe essere l’ultima. Le riprese del prossimo capitolo sono ormai concluse e, secondo quanto riferito da Deadline, il cast sarebbe già stato informato. Un addio che arriva dopo un debutto accolto con grande interesse dal pubblico e una seconda stagione segnata da ritorni importanti. Ora resta da capire come si chiuderà la storia di Matt Murdock, ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Daredevil: Rinascita giunge al capolinea, la terza stagione della serie sarà l’ultima. Il motivo

L’avventura di Daredevil: Born Again su Disney+ si avvia verso la conclusione: la terza stagione, attesa nel 2027 e già terminata nelle riprese, sarà infatti l’ultima. La decisione è stata comunicata al cast nelle scorse ore. La serie ha raccontato lo scontro tra Matt Murdock e Wilson Fisk, concentrandosi soprattutto sulla trasformazione di quest’ultimo da criminale a potente figura politica di New York. Nel corso delle stagioni, inoltre, sono tornati alcuni importanti personaggi dell’universo Marvel, tra cui Punisher e Jessica Jones. Nonostante l’ottimo debutto della prima stagione, che aveva raggiunto 7,5 milioni di spettatori globali nei primi cinque giorni diventando il miglior esordio Disney+ del 2025, la seconda stagione avrebbe registrato negli Stati Uniti un calo significativo degli ascolti, pari a circa il 50% secondo Luminate. Charlie Cox tornerà quindi per l’ultimo capitolo nei panni di Daredevil, affiancato da Vincent D’Onofrio, Deborah Ann Woll, Elden Henson e Wilson Bethel.

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Daredevil: Rinascita, di cosa parla la serie: trama delle stagioni

In Daredevil: Rinascita, lo scontro tra Matt Murdock e Wilson Fisk diventa anche politico e finisce per creare tensioni in tutta New York. La prima stagione mostra Matt impegnato nella professione legale prima che l’ascesa a sindaco di Fisk e la minaccia del killer Muse lo spingano a rimettere la maschera, portando a una rottura insanabile dopo la morte di Foggy Nelson. La seconda stagione vede Kingpin imporre la legge marziale e una task force anti-vigilanti, costringendo Murdock a operare in clandestinità fino al gesto estremo di svelare la propria identità per incastrare il rivale. La terza stagione conduce infine Matt nel carcere di Ryker’s Island, dove dovrà sopravvivere senza costume affrontando i criminali precedentemente assicurati alla giustizia.

Dove vedere in streaming tutte le stagioni di Daredevil: Rinascita

Se lo desiderate, potrete vedere le prime due stagione di Daredevil: Rinascita in streaming su Disney+. La terza, arriverà nel 2027, sempre sulla piattaforma streaming. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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