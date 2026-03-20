Daredevil: Rinascita, Charlie Cox si tradisce e regala uno spoiler incredibile sulla stagione 3 Daredevil: Rinascita, Charlie Cox potrebbe aver fatto uno spoiler molto importante sulla stagione 3 dopo essersi presentato in un'intervista con una folta barba

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Charlie Cox, l’amato interprete di Matt Murdock, sembra aver rivelato involontariamente un dettaglio chiave sulla terza stagione della serie Daredevil: Rinascita ancor prima dell’uscita della seconda, prevista il 25 marzo su Disney+.

Perché Charlie Cox con la barba è uno spoiler importante su Daredevil: Rinascita

Durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live!, Cox si è presentato in studio sfoggiando una barba piuttosto folta, confermando di essere reduce dalle riprese della terza stagione, terminate solo poche ore prima del volo per Los Angeles. L’attore ha raccontato con ironia un divertente aneddoto vissuto in hotel, senza sapere che avrebbe dato, grazie al suo aspetto oltre che al racconto, uno spoiler importante su Daredevil: Rinascita 3. "Sono arrivato alle 7 di sera dopo aver girato scene d’azione intense. Ero letteralmente coperto di sangue finto e cicatrici da trucco. – ha esordito l’attore – Sono andato dritto in sauna per rilassarmi e un povero tizio mi fissava terrorizzato chiedendomi se stessi bene. Ho dovuto rassicurarlo che era tutto finto, ma è stato un momento davvero surreale."

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Al di là del siparietto, la conferma che Matt Murdock porterà la barba nella terza stagione ha scatenato le teorie dei fan. Anche Vincent D’Onofrio (Kingpin) è apparso recentemente con la barba, e le ipotesi sul tavolo sono principalmente due. La prima porta direttamente ai fumetti, e nello specifico a quando, nella celebre gestione di Chip Zdarsky, Matt Murdock si fa crescere la barba mentre unisce le forze con Elektra per combattere la Mano. L’altra ipotesi è invece quella ‘carceraria’: molti sospettano, infatti, che la trama della seconda stagione porterà sia il protagonista che il Sindaco Fisk dietro le sbarre, il che giustificherebbe questo look più trasandato e "sporco".

Daredevil verso il Multiverso?

Nonostante il MCU stia esplorando varianti e realtà parallele, Charlie Cox sembra voler mantenere i piedi per terra. Parlando con CBR, l’attore ha dichiarato: "Il nostro show funziona perché i personaggi sono ancorati alla realtà. Se introduciamo onnipotenza o multiverso, rischiamo di perdere la tensione e la posta in gioco". Di parere opposto D’Onofrio, che ha ammesso che interpreterebbe volentieri una versione alternativa del suo Kingpin.

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