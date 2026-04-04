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Una reunion Marvel leggendaria avverrà sul set della terza stagione di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock non sarà più solo nella lotta per la salvaguardia di Hell's Kitchen: la terza stagione si preannuncia ricchissima.

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Daredevil: Rinascita 2, svelata la durata degli episodi della seconda stagione della serie
Marvel

Con la seconda stagione di Daredevil: Rinascita ancora in corso di programmazione su Disney+, l’attenzione dei fan è destinata ad essere rapita dalle novità provenienti dal set della terza stagione, attualmente in fase di riprese a New York. Le immagini trapelate online confermano quello che molti speravano sin dall’annuncio del rilancio di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe: la stagione 3 sarà il palcoscenico per una reunion totale dei Defenders.

Il ritorno degli eroi di Hell’s Kitchen

Mike Colter e Finn Jones, interpreti rispettivamente di Luke Cage e Danny Rand nelle serie originali dell’era Netflix, sono stati avvistati sul set insieme a Krysten Ritter. Per la Ritter, il ritorno nei panni della investigatrice privata Jessica Jones è già previsto negli episodi finali della stagione attualmente in onda e si sapeva (ufficialmente) già da tempo, ma la sua presenza costante sul set della terza conferma un ruolo centrale nel futuro del franchise. Questa sarà la prima volta che i quattro Defenders originali – includendo ovviamente Charlie Cox come Matt Murdock – condivideranno lo schermo dai tempi della miniserie crossover del 2017.

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Mike Colter e la bugia bianca su Luke Cage

Mike Colter ha dato il volto per due stagioni (2016-2018) a Luke Cage, l’ex detenuto dalla forza sovrumana e dalla pelle impenetrabile che protegge le strade di Harlem. Il suo debutto assoluto era avvenuto proprio nella serie dedicata a Jessica Jones, con cui il personaggio condivide un legame sentimentale complesso e profondo, sia nei fumetti che sul piccolo schermo. Colter aveva già accennato a un possibile ritorno durante una recente intervista in un podcast, dichiarando che, dopo diverse discussioni con la Marvel, un suo rientro nel ruolo era diventato "molto, molto probabile": chiaramente un teaser di quel che stava per accadere, una bugia bianca: sapeva già che di lì a poco giorni sarebbe stato sul set, ma non poteva dirlo apertamente.

Finn Jones e la nuova sfida di Iron Fist

Finn Jones tornerà a vestire i panni di Danny Rand, l’esperto di arti marziali dotato del potere mistico del Pugno d’Acciaio. L’attore ha espresso con forza il desiderio di riscattare il personaggio dopo le critiche ricevute durante la gestione Netflix: nonostante il suo impegno, la serie che l’ha visto protagonista è stata la meno apprezzata di tutte. In una recente apparizione pubblica, Jones si è detto pronto a dimostrare il valore del suo Iron Fist, chiedendo un’occasione per mettere a tacere le polemiche del passato e mostrare l’evoluzione del guerriero di K’un-L’un all’interno del nuovo contesto produttivo dei Marvel Studios.

Mentre mancano solo cinque episodi alla conclusione della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, il calendario Marvel su Disney+ si preannuncia densissimo. Dopo il finale di stagione è infatti atteso lo speciale The Punisher: One Last Kill, che vedrà Jon Bernthal tornare protagonista nel ruolo di Frank Castle, che sarà presente, lo ricordiamo, anche nel nuovo film di Spider-Man con Tom Holland. Al momento, non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il debutto della terza stagione, ma la certezza di rivedere il quartetto originale al completo promette di accendere l’entusiasmo della vecchia guardia dei fan Marvel dell’era Netflix.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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