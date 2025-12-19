Disney Plus, svolta epocale Marvel. In Daredevil: Rinascita 2 Murdock ritrova la sua partner storica
Le prime immagini di Rinascita 2 svelano il ritorno di Krysten Ritter: Jessica Jones entra nel MCU e ritrova Daredevil nella stagione 2 della serie Marvel.
Dopo anni di attesa, Jessica Jones (interpretata dall’attrice Krysten Ritter) è finalmente tornata, e lo ha fatto unendosi a Matt Murdock nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita, su Disney+. Il suo ritorno va oltre la nostalgia e, senza dubbio, si inserisce in una trama più fitta, ampia e ambiziosa che ridefinisce il destino di New York nel Marvel Cinematic Universe. Nelle scorse ore, Entertainment Weekly ha svelato le prime immagini ufficiali che li ritrae insieme. Scopriamo tutti i dettagli.
Daredevil: Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nella seconda stagione della serie
La seconda stagione di Daredevil: Born Again è in produzione e, le ultime indiscrezioni, confermano il ritorno di Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones nel Marvel Cinematic Universe. Infatti, nelle scorse ore, Entertainment Weekly ha diffuso immagini ufficiali che mostrano Daredevil e Jessica insieme, mentre conversano su un tetto, ricordando le dinamiche della loro amicizia già vista in Defenders. Jessica Jones, detective privata dal carattere caustico, e Matt Murdock/Daredevil, vigilante tormentato, si trovano entrambi a ricominciare da capo. Jessica ha affrontato la perdita della madre, l’incarcerazione dell’amica Trish Walker e le cicatrici psicologiche lasciate da Kilgrave, decidendo comunque di rimanere a New York. Matt, invece, ha perso il migliore amico Foggy Nelson e ha messo da parte Daredevil fino al ritorno di Wilson Fisk/Kingpin, ora sindaco della città, che impone leggi anti-vigilante e legge marziale.
Matt inizia a radunare alleati come l’ex poliziotto Cherry e la detective Angie Kim per affrontare Kingpin, mentre Jessica dovrà capire come collaborare con gli altri. C’è da dire che Charlie Cox, interprete di Daredevil, ha compreso solo dopo The Defenders quanto il pubblico fosse legato al rapporto tra Matt Murdock e Jessica Jones, rendendo il suo ritorno molto più che una semplice sorpresa. La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà disponibile in streaming su Disney+ nel 2026.
Daredevil: Rinascita 2, il cast della seconda stagione
Nel cast di Daredevil: Rinascita 2 ritornano Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Wilson Bethel (Benjamin ‘Dex’ Poindexter/Bullseye) e Ayelet Zurer (Vanessa). Tra le new entry figurano Michael Gandolfini (Daniel Blade), Margarita Levieva (Heather Glenn), Hunter Doohan (Muse), Genneya Walton (BB Urich), Clark Johnson (Cherry), Arty Froushan (Buck Cashman) e Lou Taylor Pucci.
La serie è diretta da Justin Benson e Aaron Moorhead, con Dario Scardapane come showrunner. Gli sceneggiatori originali Matt Corman e Chris Ord sono executive producers. La serie fa parte della Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel.
