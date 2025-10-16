L’eroe cieco non si ferma: Disney svela (a sorpresa) il giorno del debutto che farà tremare New York Dopo la prima stagione da record, l’eroe Matt Murdock torna con nuovi nemici e alleanze: Disney+ annuncia (a sorpresa) la data di debutto della seconda stagione

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Daredevil è finalmente entrato nel Marvel Cinematic Universe con una serie tutta sua, la cui prima stagione ha registrato numeri straordinari. Dopo l’annuncio della terza stagione di Daredevil: Rinascita, l’ufficio stampa Disney del sito web di Getty ha anche rivelato la data di uscita della seconda stagione dello show con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, e i fan sono impazziti di gioia perché saranno tante le novità.

Daredevil: Rinascita 2, quando esce la seconda stagione della serie

La premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney+ è prevista per il 4 marzo 2026, esattamente un anno dopo la prima stagione. A svelare la data di uscita è stata una piccola ‘fuga di notizie’ da parte dell’ufficio stampa Disney del sito Getty. C’è da dire, però, che il giorno stabilito potrebbe comunque subire modifiche, anche se cade proprio di mercoledì, giorno tipico di uscita degli episodi sulla piattaforma. Charlie Cox torna nel ruolo di Daredevil dopo la sospensione dovuta alla fine dell’accordo tra Marvel e Netflix e, inoltre, visto il successo della prima stagione, i fan potranno gioire perché Daredevil: Rinascita 3 è già in sviluppo, con debutto previsto nel 2027. Disney+ aveva pianificato 18 episodi suddivisi in due stagioni, e l’ok a una nuova stagione indica fiducia nello show. La seconda stagione vedrà il ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones e l’esordio di Matthew Lillard nel ruolo di Mr. Charles, un personaggio chiave e possibile nuovo antagonista. Brad Winderbaum, capo di Marvel Television, spiega che la trama ruoterà attorno al potere, con Mr. Charles e Wilson Fisk coinvolti in dinamiche politiche e internazionali.

Queste le sue parole: "La storia parla di potere. Quando Wilson Fisk prende il potere a New York, non solo come sindaco, ma in un certo senso come re, si inserisce in una nuova categoria di potenti sulla scena internazionale. Il personaggio di Matthew Lillard rappresenta proprio questo, è un nuovo antagonista sul campo, ma è influente sotto molti aspetti quanto Fisk. La negoziazione di potere ad altissimo livello nella politica e nella diplomazia internazionale è divertente da guardare. Ha a che fare con Mr. Charles e con Daredevil per motivi diversi."

Cosa sappiamo su Daredevil: Rinascita 2 e dove vedere in streaming la seconda stagione

Come vi abbiamo anticipato, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita vedrà il ritorno di Jessica Jones, ma non solo questo. Giorni fa, al New York Comic Con 2025, la Marvel ha annunciato proprio la stagione 2, con il ritorno di Charlie Cox e un nuovo antagonista, Mr. Charles (Matthew Lillard), che sfiderà Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). La stagione esplorerà il tema del potere, tra politica, giustizia e violenza, mostrando una New York sotto il completo controllo di Fisk. Tra le sorprese, anche il ritorno di Foggy Nelson (Elden Henson), nonostante fosse morto nella prima stagione, e la prosecuzione della minaccia del serial killer Muse. Inoltre, è confermato anche un collegamento con il film Spider-Man: Brand New Day, e ciò evidenzia proprio la coerenza narrativa tra i due progetti. La stagione 2 della serie arriverà in streaming il 4 marzo 2026 su Disney+.

