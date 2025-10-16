L’eroe cieco non si ferma: Disney svela (a sorpresa) il giorno del debutto che farà tremare New York
Dopo la prima stagione da record, l’eroe Matt Murdock torna con nuovi nemici e alleanze: Disney+ annuncia (a sorpresa) la data di debutto della seconda stagione
Daredevil è finalmente entrato nel Marvel Cinematic Universe con una serie tutta sua, la cui prima stagione ha registrato numeri straordinari. Dopo l’annuncio della terza stagione di Daredevil: Rinascita, l’ufficio stampa Disney del sito web di Getty ha anche rivelato la data di uscita della seconda stagione dello show con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, e i fan sono impazziti di gioia perché saranno tante le novità.
Daredevil: Rinascita 2, quando esce la seconda stagione della serie
La premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney+ è prevista per il 4 marzo 2026, esattamente un anno dopo la prima stagione. A svelare la data di uscita è stata una piccola ‘fuga di notizie’ da parte dell’ufficio stampa Disney del sito Getty. C’è da dire, però, che il giorno stabilito potrebbe comunque subire modifiche, anche se cade proprio di mercoledì, giorno tipico di uscita degli episodi sulla piattaforma. Charlie Cox torna nel ruolo di Daredevil dopo la sospensione dovuta alla fine dell’accordo tra Marvel e Netflix e, inoltre, visto il successo della prima stagione, i fan potranno gioire perché Daredevil: Rinascita 3 è già in sviluppo, con debutto previsto nel 2027. Disney+ aveva pianificato 18 episodi suddivisi in due stagioni, e l’ok a una nuova stagione indica fiducia nello show. La seconda stagione vedrà il ritorno di Krysten Ritter come Jessica Jones e l’esordio di Matthew Lillard nel ruolo di Mr. Charles, un personaggio chiave e possibile nuovo antagonista. Brad Winderbaum, capo di Marvel Television, spiega che la trama ruoterà attorno al potere, con Mr. Charles e Wilson Fisk coinvolti in dinamiche politiche e internazionali.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Queste le sue parole: "La storia parla di potere. Quando Wilson Fisk prende il potere a New York, non solo come sindaco, ma in un certo senso come re, si inserisce in una nuova categoria di potenti sulla scena internazionale. Il personaggio di Matthew Lillard rappresenta proprio questo, è un nuovo antagonista sul campo, ma è influente sotto molti aspetti quanto Fisk. La negoziazione di potere ad altissimo livello nella politica e nella diplomazia internazionale è divertente da guardare. Ha a che fare con Mr. Charles e con Daredevil per motivi diversi."
Cosa sappiamo su Daredevil: Rinascita 2 e dove vedere in streaming la seconda stagione
Come vi abbiamo anticipato, la seconda stagione di Daredevil: Rinascita vedrà il ritorno di Jessica Jones, ma non solo questo. Giorni fa, al New York Comic Con 2025, la Marvel ha annunciato proprio la stagione 2, con il ritorno di Charlie Cox e un nuovo antagonista, Mr. Charles (Matthew Lillard), che sfiderà Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). La stagione esplorerà il tema del potere, tra politica, giustizia e violenza, mostrando una New York sotto il completo controllo di Fisk. Tra le sorprese, anche il ritorno di Foggy Nelson (Elden Henson), nonostante fosse morto nella prima stagione, e la prosecuzione della minaccia del serial killer Muse. Inoltre, è confermato anche un collegamento con il film Spider-Man: Brand New Day, e ciò evidenzia proprio la coerenza narrativa tra i due progetti. La stagione 2 della serie arriverà in streaming il 4 marzo 2026 su Disney+.
Potrebbe interessarti anche
Tutte le uscite di marzo 2025 su Disney Plus, torna Daredevil dopo il successo su Netflix
Scopriamo tutte le novità che ci attendono questo nuovo mese su Disney+, dalle grand...
Disney+ spiazza i fan: con Marvel Zombies arriva la prima serie animata vietata ai minori dell’MCU
Dal prossimo mese debutta su Disney+ Marvel Zombies, la serie animata e spin-off di ...
Sangue e violenza allo stato puro, su Disney+ arriva una serie per soli adulti: la decisione fa discutere
Disney+ mostra il lato oscuro degli Avengers: violenza, sangue e sopravvissuti in lo...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Prime e Disney+ della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: Montalbano superato su RaiPlay
Vuoi iniziare una nuova serie televisiva? Ecco allora le più viste delle principali ...
Disney Plus, le uscite di settembre 2025: dal live action di Lilo e Stitch agli spin off Marvel e Star Wars
Un mix di serie animate e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ a se...
Film e serie Tv imperdibili sulle piattaforme streaming, ma c'è un grosso problema: la sfida è appena iniziata
Ecco tutti i prezzi delle principali piattaforme di streaming dove vedere film, prog...
Marvel lancia Eyes of Wakanda: la miniserie animata che svela i guerrieri segreti del Vibranio su Disney+ ad agosto
Ad agosto su Disney+ arriverà Eyes of Wakanda, la miniserie Marvel animata che racco...
Eyes of Wakanda è una storia di avventura, coraggio e tanto pericolo: tutto sulla serie TV di Disney+
Eyes of Wakanda è la nuova serie TV di Disney+ che ci riporta nell'amato mondo della...