Daredevil: Rinascita 2 svela la durata degli episodi: ogni minuto conta in questa guerra senza tregua La seconda stagione di Daredevil: Rinascita punta a episodi più compatti e intensi: svelata la durata di ogni capitolo, tra azione, intrighi e colpi di scena.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

L’attesa sta per finire (finalmente): Daredevil: Rinascita 2, la seconda stagione della serie Marvel con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 25 marzo 2026. E’ tutto pronto, i fan non attendono altro e, come ‘ciliegina finale’, nelle scorse ore, l’insider Cryptic ha svelato la durata degli 8 episodi della serie. Siete curiosi di sapere per quanto tempo rimarremo incollati allo schermo? Be’, allora proseguite la lettura e lo scoprirete!

Daredevil: Rinascita 2, ecco quanto dureranno gli episodi della seconda stagione

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sta per arrivare su Disney+ ed emergono i primi dettagli sui nuovi episodi. La stagione sarà composta da otto puntate, leggermente meno rispetto alle stagioni passate, con una durata tra i 44 e i 51 minuti ciascuna, compresi titoli di coda e riassunti iniziali. Questa scelta permette di concentrare la narrazione, evitando i tempi morti che avevano caratterizzato la versione Netflix, più lunga e diluita. Vincent D’Onofrio, interprete di Wilson Fisk/Kingpin, ha suggerito che il finale della stagione porterà sviluppi significativi per il suo personaggio, con possibili conseguenze per una futura terza stagione e collegamenti con il MCU.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La trama vedrà Fisk rafforzare il suo potere su New York, mentre Matt Murdock, alias Daredevil, dovrà affrontare non solo i criminali, ma anche un sistema sempre più ostile. La città diventerà quindi il vero campo di battaglia tra i due protagonisti. La serie debutterà il 24 marzo su Disney+, con un rilascio settimanale degli episodi.

Daredevil: Rinascita 2, data di uscita e durata di ogni episodio

Di seguito, l’elenco completo con la data di uscita e la durata di ogni singolo episodio della seconda stagione di Daredevil: Rinascita 2:

Episodio 1 (24 marzo) – 51 minuti

Episodio 2 ( 31 marzo) – 46 minuti

Episodio 3 (7 aprile) – 47 minuti

Episodio 4 (14 aprile) – 51 minuti

Episodio 5 (21 aprile) – 50 minuti

Episodio 6 (28 aprile) – 49 minuti

Episodio 7 (5 maggio) – 44 minuti

Episodio 8 (12 maggio) – 51 minuti

Lo storico personaggio di Krysten Ritter torna nel cast di Daredevil: Rinascita 2

Come abbiamo già detto, la seconda stagione ruota attorno alla crociata di Matt Murdock contro i giustizieri mascherati, mettendo in difficoltà Daredevil e l’intera comunità dei vigilanti. La città sarà assediata, con la legge usata per controllare chi agisce al di fuori del regime. Murdock dovrà affrontare sfide legali come avvocato e fisiche tra i vicoli di Hell’s Kitchen. Una grande novità, annunciata settimane fa, è il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, con un ruolo centrale nella resistenza contro Kingpin. Il loro legame promette di aggiungere una forte componente investigativa.

Potrebbe interessarti anche