Daredevil Born Again 2: il ritorno di Jessica Jones manda i fan in estasi

Nella prossima stagione della serie sulle avventure del Diavolo di Hell's Kitchen sta per tornare un personaggio amatissimo dai fan e che non si vedeva da molto

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Il 25 marzo 2026 debutterà in streaming su Disney Plus la stagione 2 di Daredevil Born Again e i fan stanno per scoprire una grandissima novità. L’ultimo teaser, infatti, diffuso a ridosso dell’uscita della serie, ha confermato ufficialmente la presenza di un personaggio amatissimo e che non si vedeva da quasi 7 anni. Le nuove avventure di Matt Murdock, aka il Diavolo di Hell’s Kitchen stanno per arrivare.

Jessica Jones confermata per la stagione 2 di Daredevil Born Again

Ora è ufficiale: Krysten Ritter tornerà a vestire i panni di Jessica Jones nella stagione 2 di Daredevil Born Again, in uscita su Disney Plus in streaming a partire dal prossimo 25 marzo. L’ultima volta che abbiamo potuto ammirare l’attrice nei panni della supereroina/investigatrice privata era avvenuto nella sua serie dedicata, andata in onda su Netflix tra il 2015 e il 2019, prima che la Marvel riprendesse il controllo del personaggio.

La nuova comparsa del personaggio è avvenuta nel breve filmato promozionale. Per chi non avesse seguito le vicende, Jessica Jones era uno dei volti principali dei Defenders, il gruppo di vigilanti composto da Daredevil, Luke Cage, Iron Fist e, appunto, l’investigatrice. Pertanto in casa Marvel si è scelto di fare un ulteriore passo verso il ricongiungimento di quei protagonisti nel nuovo corso targato Marvel Studios, rendendola di fatto un personaggio canonico nell’MCU.

Cosa aspettarci dalla stagione 2 di Daredevil Born Again

La prima stagione della serie, uscita nel 2025, aveva riportato al centro della scena la rivalità tra Matt Murdock, alias Daredevil, e il suo storico nemico Wilson Fisk, aka Kingpin ma non vogliamo raccontarvi altro nel caso in cui dobbiate ancora vederla. Vi riveliamo solamente che le vicende della stagione 2 riprenderanno a distanza di 6 mesi da un evento che ha cambiato completamente gli equilibri della città.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Charlie Cox e Vincent D’Onofrio torneranno anche Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Marianna, Wilson Bethel nei panni di Bullseye e Deborah Ann Woll come Karen Page. Tra le novità figurano Matthew Lillard, che interpreterà il misterioso Mr. Charles, e Lili Taylor nel ruolo della governatrice di New York Marge McCaffrey. Se non avete ancora visto la prima stagione di Daredevil Born Again, il teaser della stagione 2, che vi lasciamo qui sotto, potrebbe spoilerarvi un po’ troppo. In caso contrario fiondatevici, perchè di carne al fuoco ce n’è parecchia. E non riguarda solamente il ritorno di Jessica Jones.

Programmi

