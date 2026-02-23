Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Daredevil Born Again torna su Disney+ e vedrà un ritorno alle atmosfere di Frank Miller

Daredevil: Born Again non è legato all'attualità come sembrerebbe, secondo il suo autore

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Daredevil: Rinascita Stagione 2 sconvolge i fan con il ritorno di uno storico personaggio

Daredevil: Born Again si prepara al ritorno su Disney+ il 24 marzo e naturalmente lo showrunner Dario Scardapane ne ha approfittato per smuovere le acque con alcune dichiarazioni chiarificatrici sulla serie e su come evolverà nei prossimi tempi. Scardapane ha ereditato la prima stagione del "reboot" ed è stato chiamato a rimettere in sesto un personaggio che stava perdendo identità: la versione Netflix era molto amata, ma la continuity tra le serie l’aveva annacquato e svilito, per non parlare della sua incursione nella serie dedicata a She-Hulk e del suo bizzarro cameo in Spider-Man: No Way Home.

Daredevil: Born Again chiude la sua parobola "politica"

Ora, parlando con SFX, Scardapane ha confermato che la stagione 2 chiuderà l’arco narrativo di Wilson Fisk nelle vesti di sindaco, prima di arrivare a una terza stagione (già prevista per il 2027) che avrà un’impostazione diversa, più simile alle atmosfere di Frank Miller. È una dichiarazione che mette un punto fermo: la "fase politica" di Fisk non sarà il terreno di gioco principale per sempre, e l’idea è di arrivare a una conclusione naturale di quella storyline prima di cambiare direzione.
Da quando la serie ha fatto il suo debutto su Disney+, lui e il cast hanno affrontato anche un tema inevitabile: le somiglianze tra la scalata di Fisk e il clima politico reale, in particolare negli Stati Uniti. Ha spiegato che la serie non nasce con l’obiettivo di inseguire l’attualità (anche per via dei tempi di produzione), e anzi che il fatto di ritrovarsi con sequenze che sembrano uscite dal notiziario è diventato quasi straniante per chi ci ha lavorato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un futuro "milleriano"

L’Anti-Vigilante Task Force, in particolare, viene descritta come un elemento preso dai fumetti: è stata costruita e "vestita" guardando direttamente al materiale originale, seguendo un percorso già tracciato, non è un riferimento all’attualità. Scardapane dice di avere sentimenti contrastanti su questa linea politica: da un lato gli piace l’idea, attribuita anche alla filosofia di Stan Lee, che i fumetti riflettano il mondo fuori dalla finestra; dall’altro, sottolinea che la forza dei supereroi sta anche nei grandi archetipi, quasi mitologici. Quando il racconto diventa troppo vicino al presente, secondo lui rischia di allontanarsi da quel respiro più ampio tipico del genere.
Proprio per questo, chiuso l’arco "Mayor Fisk" con la stagione 2, Scardapane anticipa un ritorno a un gusto più vicino all’era Frank Miller: meno gioco di potere e più strade e quartieri da vivere, più "oscurità urbana". In parallelo, la trama ufficiale resta centrata sullo scontro per l’anima di New York: nella stagione 2 Fisk, da sindaco, schiaccia la città mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell’s Kitchen conosciuto come Daredevil. Matt Murdock, sotto la maschera, prova a reagire nell’ombra per smantellare l’impero corrotto di Kingpin e "riprendersi" casa sua. Il messaggio è chiaro e programmatico: resistere, ribellarsi, ricostruire.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

Potrebbe interessarti anche

Daredevil: Rinascita 2, Jessica Jones sarà nella seconda stagione della serie accanto a Matt Murdock

Disney Plus, svolta epocale Marvel. In Daredevil: Rinascita 2 Murdock ritrova la sua partner storica

Le prime immagini di Rinascita 2 svelano il ritorno di Krysten Ritter: Jessica Jones...
Daredevil: Rinascita Stagione 2 sconvolge i fan con il ritorno di uno storico personaggio

Daredevil: Rinascita 2 sconvolge i fan con il ritorno di uno storico personaggio

I Marvel Studios lanciano il trailer della seconda stagione di Daredevil: Rinascita:...
Daredevil: Rinascita 2, quando esce la seconda stagione della serie

L’eroe cieco non si ferma: Disney svela (a sorpresa) il giorno del debutto che farà tremare New York

Dopo la prima stagione da record, l’eroe Matt Murdock torna con nuovi nemici e allea...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man: Brand New Day, spuntano i primi leak su Boomerang, Tarantula e Hulk!

In attesa del trailer di Spider-Man: Brand New Day emergono online i design dei catt...
Spider-Noir, svelate le nuove immagini della serie Prime Video con Nicolas Cage

Nicolas Cage più cupo e 'violento': le prime foto di Spider-Noir, la serie Amazon Prime Video che sconvolgerà il web

Prime Video ha diffuso le prime immagini ufficiali di Spider-Noir: Nicolas Cage guid...
Spider-Man, leakato il trailer di Brave New Day

Spider-Man Brand New Day, la sinossi trapelata è attendibile? Ecco quando è ambientato il nuovo film

Una sinossi ufficiale svela quanti hanno passano tra Spider-Man: No Way Home e Spide...
Nicolas Cage è Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video

Nicolas Cage più oscuro che mai: è Spider-Noir nel trailer (in bianco e nero) della serie Amazon Prime Video

Diamo un primo sguardo all'attesissima serie con protagonista Nicolas Cage, di cui è...
Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers

Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers

Gli ultimi rumor riguardo il film Marvel raccontano diversi elementi di grande tensi...
Scrubs: la nuova stagione è in arrivo: dove e quando?

Scrubs, finalmente il trailer ufficiale e la data di uscita del revival: J.D. e Turk nel caos

Il Sacro Cuore si prepara a riaprire i battenti: J.D. e Turk di nuovo in azione!

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Saul Nanni

Saul Nanni
Paolo Rossi

Paolo Rossi
Tom Holland

Tom Holland
Fabio Concato

Fabio Concato

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963