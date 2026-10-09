Dante Ferretti, scenografo di Fellini e Pasolini, svela un retroscena inaspettato: "Il primo Oscar? Nemmeno volevo andarci, a Hollywood" Tra ricordi e aneddoti, Ferretti ha ripercorso il viale della memoria raccontando numerosi dietro le quinte della propria carriera

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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In una lunga intervista al Corriere della Sera, Dante Ferretti, storico scenografo di Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e Martin Scorsese, ha raccontato la sua carriera tra ricordi personali, aneddoti, riflessioni sul proprio mestiere. Dal 16 ottobre in libreria, per Rizzoli, Gli sconosciuti. I miei anni con Pasolini, Fellini e Scorsese, una biografia che è più che altro un modo per mettere ordine tra i ricordi. In carriera tre premi Oscar, due con Scorsese (The Aviator e Hugo Cabret) e uno con Tim Burton (Sweeney Todd). E pensare che alla premiazione che gli ha consegnato la prima statuetta nemmeno voleva andare.

"Primo Oscar? Nemmeno volevo andarci, a Hollywood": Dante Ferretti si racconta

"Venivo da cinque nomination andate a vuoto", ha raccontato Dante Ferretti al Corriere della Sera, ricordando la cerimonia degli Oscar in cui ricevette la prima statuetta. "Non volevo nemmeno andarci a Hollywood, fu Scorsese a insistere. Tra l’altro, per la prima volta avevano sistemato noi scenografi dietro le quinte. Non avevo nemmeno la sedia. Non mi ero preparato nessun discorso, dissi ammazza quanto pesa ‘sta statuetta. Per fortuna era lucidissima mia moglie, Francesca Lo Schiavo, vinse anche lei come set decorator".

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Amara la valutazione sulla situazione della premiazione di quest’anno: "Non mi sembra ci siano grandi film, è stato un anno così, non eravamo nemmeno a Cannes e a Berlino. Il cinema italiano di ora è diverso da quello in cui sono cresciuto. Ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi…il titolo del mio libro è un’amabile provocazione".

Ferretti e Pasolini, un binomio che ha segnato una carriera

"Stargli vicino mi ha insegnato a guardare il mondo in modo nuovo, mi ha inventato, mi ha insegnato a non avere paura delle mie paure. Ci siamo dati fino all’ultimo del lei", ha confidato Ferretti parlando Pier Paolo Pasolini. "Un amico mi propose di andare al mare a Fregene. All’ultimo mi accorsi di aver dimenticato il costume. Risalii a casa, squillò il telefono. Era un produttore importante: Pasolini sta girando un film e vuole te, devi venire di corsa in Cappadocia. Non sapevo nemmeno dove fosse. Medea fu il mio primo film. Avevo 25 anni. Pasolini mi accolse chiedendomi un carro. Dovevo costruirlo in due ore. Mi ricordai di un calesse del museo delle carrozze a Macerata, con le ruote in legno e il tettuccio di pelle sfrangiata".

"Dopo Medea non ci siamo più lasciati. Otto film insieme, fino a Salò, girato mentre Bertolucci lavorava a Novecento. Facemmo una partita di calcio contro la sua troupe. Perdemmo, ma ricordo la grinta di Pasolini, la sua corsa dritta e sicura. Quando fu ucciso, l’avvocato Nino Marazzita mi chiese di andare all’Idroscalo di Ostia per fare foto e disegnare la scena del crimine, prendere le misure, voleva che facessi una sorta di piantina, come un poliziotto della Scientifica. Voglio ricordarlo sui set, al Decameron c’era una scala con un corrimano in pietra. Mi permisi di dire che era del 400 mentre Boccaccio è del 300", ha aggiunto. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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