Danny DeVito, le feste folli dopo Taxi: “Crudité e cocaina”. E spunta anche Michael Jackson L’attore racconta gli eccessi dopo le registrazioni della sitcom cult: feste fino all’alba, musica a tutto volume e ospiti celebri come il 'Re del Pop'.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’è un lato dell’iconica serie Taxi che Danny DeVito ha riportato alla luce dopo più di quarant’anni: quello delle notti fuori controllo che iniziavano appena terminate le riprese. Ospite del podcast All the Smoke, l’attore ha aperto l’album dei ricordi della sitcom che lo rese celebre nei panni di Louie De Palma, raccontando feste interminabili, musica a tutto volume e una compagnia di ospiti tutt’altro che ordinaria. Tra una serata e l’altra, infatti, passavano anche alcune delle star più celebri dell’epoca, tra cui Michael Jackson e non solo. Di seguito, i dettagli.

Danny DeVito, le trasgressioni ai tempi di Taxi: "Le feste erano selvagge"

In un’intervista al podcast All the Smoke, Danny DeVito ha riaperto il capitolo Taxi, la sitcom che lo rese celebre nei panni di Louie De Palma, raccontando alcuni retroscena delle serate organizzate dopo le registrazioni. L’attore ha descritto un ambiente particolarmente vivace, fatto di musica, celebrità e feste che spesso si protraevano fino alle prime ore del mattino: "Crudité e cocaina. Le feste erano davvero selvagge. Insomma, erano gli Anni 80. Era una cosa pazzesca", ha ricordato DeVito, citando anche la presenza di droghe durante quelle occasioni. Negli studi della serie, inoltre, non era raro incontrare volti noti dello spettacolo: "Veniva gente, per esempio dal cast di ‘Laverne & Shirley’, a guardare il nostro show. E veniva Robin Williams…E avevamo visitatori esterni che erano grandi fan del programma: veniva anche Michael Jackson. Si sedeva in cabina di regia, non tra il pubblico, ma lassù in cabina a guardare. Veniva un sacco di gente. Belushi e quelli del ‘Saturday Night Live’ dei primi tempi."

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Il lavoro sul set poteva terminare in tarda serata, ma per gli attori la giornata continuava con feste e musica fino all’alba. L’attore ha raccontato: "Passavamo direttamente dalla fine dello show, che finiva verso le 22:30 o le 23, a mettere la musica a tutto volume fino all’alba".

Taxi, l’indimenticabile serie di successo con Danny DeVito

Taxi è una sitcom ambientata a New York che segue la vita quotidiana dei dipendenti della Sunshine Cab, mostrando sia le situazioni comiche del loro lavoro sia le vicende personali che caratterizzano ciascun protagonista. La serie, molto apprezzata e pluripremiata, alterna una comicità surreale alla trattazione di temi delicati come la droga, il lutto, le molestie, la disabilità e le difficoltà familiari. Tra i personaggi principali spiccano Alex Reiger, punto di riferimento per gli altri tassisti, e Louie De Palma, il dispotico responsabile della compagnia. Il gruppo comprende inoltre figure molto diverse tra loro, tra cui un ex prete segnato dalla tossicodipendenza, un immigrato, un veterano del Vietnam e una madre divorziata.

Il successo della serie è legato anche a un cast di grande rilievo, oltre a DeVito, troviamo anche:

Judd Hirsch

Tony Danza

Marilu Henner

NardoJeff Conaway

Andy Kaufman

Christopher Lloyd

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