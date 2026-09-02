Danny Boyle apre la Mostra del Cinema di Venezia con un'incredibile storia vera: Ink è il primo film al Lido del regista di Trainspotting
Il cineasta inglese sarà per la prima volta in concorso al Lido, con la storia vera della trasformazione del tabloid The Sun nel magazine che è oggi
L’83ma Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, apre ufficialmente i battenti, e lo fa col nuovo film di Danny Boyle, Ink. Il regista di Trainspotting, ma anche di 28 giorni dopo, The Millionaire e Sunshine torna al Lido con trasposizione cinematografica dell’acclamata opera teatrale di James Graham, a sua volta basato sulla storia vera dell’acquisizione del quotidiano britannico The Sun da parte del giovane magnate australiano Rupert Murdoch nel 1969.
Danny Boyle a Venezia: la storia vera dietro al film Ink
"1969: l’anno in cui abbiamo camminato per la prima volta sulla Luna, e l’anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un giornale che avrebbe cambiato il mondo molto più di quanto non fosse in realtà. Molto prima di Fox News, del clickbait e di Truth Social; decenni prima di Twitter, Facebook, Google e OnlyFans, Murdoch e Lamb hanno creato un nuovo tabloid che, contro ogni previsione, è diventato il quotidiano più venduto al mondo", aveva dichiarato Boyle nel comunicato ufficiale di annuncio della premiere del film a Venezia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al centro della pellicola c’è appunto la storia di come Rupert Murdoch ha acquisito il tabloid inglese The Sun alla fine degli anni ’60, trasformandolo nel magazine che è oggi. Più che il retroscena finanziario, il film si concentra sull‘ascesa nel mondo nell’azienda dal suo neo-direttore, Larry Lamb, e di come un gruppo di giornalisti abbia stracciato il manuale del giornalismo tradizionale per creare le basi del sensazionalismo moderno. Guy Pearce interpreta Murdoch, mentre Jack O’Connell è Lamb. Nel cast di Ink – che potrebbe già essere uno dei papabili agli Oscar 2027 – anche Claire Foy nel ruolo di Jules Davies, la moglie di Lamb.
Prima volta di Boyle a Venezia
Per il cineasta inglese si tratta di un debutto: per lui infatti sarà la prima volta in Concorso al Festival di Venezia. Una sfida nella sfida, perchè un regista in genere improntato su uno stile visivo e dinamico dovrà fare i conti con un film fortemente legato al dialogo e alla parola. Non è una prima volta, invece, col genere del biopic, che Boyle ha già esplorato con Steve Jobs, pellicola del 2015 incentrata sulla vita del fondatore di Apple, interpretato da Michael Fassbender.
La sceneggiatura porta la firma dello stesso Graham, sintomo di come si volesse mantenere quanta più fedeltà possibile al materiale originale. StudioCanal distribuisce e produce il progetto, che arriverà nei cinema di tutto il mondo l’11 dicembre 2026.
Potrebbe interessarti anche
Venezia 2026, il film di apertura sarà "Ink" di Danny Boyle: sfilata di star attesa al Lido
Tratto dalla pièce di James Graham, racconta l’ascesa del tabloid The Sun dopo l’acq...
Venezia 2026, i film in concorso il 2 settembre: il Leone d'oro alla carriera a George Clooney, gli ospiti, il red carpet
Al via la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2026, parata di star sul Lido ...
Venezia 2026, tutto quello che c'è da sapere: 5 film italiani in concorso, Favino con Veronesi in chiusura e il debutto seriale con Emanuela Fanelli
Presentato il programma di Venezia 2026, con Giovanni Veronesi che chiude fuori conc...
Venezia 2026, il Lido si illumina di stelle: Clooney, Moretti e Golino. La guida completa con red carpet, party e appuntamenti per non perdervi nulla
Dal 2 al 12 settembre il Lido torna capitale del cinema: film in gara, grandi ritorn...
A Venezia 2026 la corsa al Leone d'Oro si accende: ecco il nuovo film su Gaza in Concorso alla Mostra del Cinema
Si tratta del nuovo film di Yuval Abraham e Rachel Szor, due dei quattro registi coa...
Robert Pattinson diviso tra Batman e la Mostra di Venezia 2026: l'attore è in concorso con uno dei film più attesi al Lido
Il nuovo film di Lance Oppenheim, basato sulla storia vera del giornalista Chris Han...
Venezia 2026, Tom Cruise in versione 'Digger', Fincher e Coen tra i grandi assenti: i film che non vedremo al Lido (e che molti si aspettavano)
La Mostra di Venezia sceglie il cinema d’autore e rinuncia ai grandi nomi: da Digger...
Venezia 83, movimento Venice4Palestine e bandiera palestinese esposta al Lido per la Mostra del Cinema
Nuovo appello alla Biennale: chiesta trasparenza lungo la filiera cinematografica e ...