Venezia 2026, il film di apertura sarà "Ink" di Danny Boyle: sfilata di star attesa al Lido Tratto dalla pièce di James Graham, racconta l’ascesa del tabloid The Sun dopo l’acquisto da parte di Rupert Murdoch e la nomina di Larry Lamb alla direzione

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle, regista di Trainspotting, 28 giorni dopo e The Millionaire, ad aprire l’83ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Mercoledì 2 settembre, nella serata di inaugurazione, la pellicola verrà mostrata in concorso nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido. Nel cast Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, che saranno i volti scelti per dare vita alla storica battaglia editoriale che trasformò il The Sun nel tabloid più venduto del Regno Unito e contribuì a cambiare per sempre il rapporto tra informazione, potere e pubblico.

Danny Boyle apre la Mostra del Cinema di Venezia 2026: ecco Ink, il nuovo film del regista di Trainspotting

Nel 1969 Rupert Murdoch e Larry Lamb acquistavano il tabloid inglese The Sun, trasformandolo negli anni successivi in una delle testate più diffuse in tutto il Regno Unito e nel mondo. Ink, questo il nome del film, è tratto dall’omonima pièce teatrale di James Graham, autore britannico vincitore di numerosi premi Olivier e già firma di Dear England, Sherwood e Brexit: The Uncivil War. Dietro la cinepresa ci sarà, come detto, Danny Boyle, mentre nel cast Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy: O’Connell sarà Larry Lamb, il giornalista scelto da Murdoch per dirigere e rilanciare il The Sun. Pearce, invece, sarà proprio Rupert Murdoch, l’editore che comprende le potenzialità commerciali e politiche di una stampa popolare finalmente liberata dalle buone maniere. Claire Foy, nota al grande pubblico per il ruolo della Regina Elisabetta II nella serie Netflix The Crown sarà Jules Davies.

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Dalla piece teatrale al cinema: quando esce Ink di Danny Boyle

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Graham, che ha costruito la propria carriera raccontando i rapporti tra politica, istituzioni, comunicazione e opinione pubblica. Prodotto da StudioCanal, Media Res e House Productions. Danny Boyle figura tra i produttori insieme a Tessa Ross, Michael Ellenberg e Tracey Seaward. Un nuovo film che vede la collaborazione di Boyle e Ross dopo The Millionaire. La fotografia è affidata ad Alwin H. Küchler, già collaboratore di Boyle in Steve Jobs. Gareth Pugh e Carson McColl firmano scenografie e costumi, mentre il montaggio è di Fin Oates. Le musiche sono composte da Daniel Pemberton.

StudioCanal ha finanziato interamente il progetto e ne curerà la distribuzione in diversi territori internazionali. In Italia il film arriverà nelle sale distribuito da Lucky Red. Al momento dell’annuncio veneziano non è stata ancora comunicata la data dell’uscita al cinema in Italia. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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