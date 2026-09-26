Ballando con le Stelle: Daniel Osvaldo ricoverato d’urgenza in Argentina, l’ex calciatore è in terapia intensiva L’ex attaccante di Roma, Juventus e Inter è stato sottoposto a un intervento chirurgico in Argentina dopo un improvviso problema al polmone: la prognosi resta riservata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Sono ore di apprensione per Daniel Osvaldo, ex attaccante della Nazionale italiana e volto noto anche al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L’ex calciatore, che dopo il ritiro aveva scelto di dedicarsi alla musica, è attualmente ricoverato in terapia intensiva in Argentina, dove sarebbe arrivato dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo quanto riportato dai media argentini, Osvaldo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e la prognosi, al momento, rimane riservata.

Daniel Osvaldo: il ricovero e l’intervento d’urgenza

Il ricovero risalirebbe a giovedì 24 settembre presso l’ospedale di Llavallol, nella provincia di Buenos Aires. A far scattare l’allarme sarebbe stata la sorella dell’ex calciatore, che lo avrebbe trovato in condizioni critiche nella sua abitazione di Banfield, decidendo quindi di accompagnarlo immediatamente in ospedale.

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Osvaldo sarebbe stato operato d’urgenza a causa di un versamento pleurico, vale a dire un accumulo anomalo di liquido nello spazio che circonda i polmoni e che può provocare importanti difficoltà respiratorie. Dopo l’operazione, l’ex attaccante sarebbe stato trasferito in terapia intensiva, dove continua a essere monitorato dai medici. Le informazioni disponibili parlano di una situazione ancora delicata e di una prognosi riservata.

La battaglia raccontata nel 2024

Il nuovo allarme arriva dopo anni nei quali Osvaldo aveva raccontato pubblicamente alcune difficoltà personali particolarmente complesse. Nel marzo del 2024, infatti, l’ex calciatore aveva pubblicato sui social un video nel quale aveva deciso di parlare apertamente della propria depressione e dei problemi legati alle dipendenze: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, è difficile uscirne. Ritorno a cadere nelle dipendenze di alcol e droga e mi allontano dalla gente che amo. In passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco", aveva raccontato in quell’occasione, spiegando di aver intrapreso un percorso di cura.

Dal calcio alla televisione e alla musica

Osvaldo ha costruito buona parte della propria carriera in Italia, vestendo le maglie di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter, oltre a giocare per Espanyol, Southampton, Porto e Boca Juniors. Con la Nazionale italiana ha collezionato 14 presenze e 4 gol, dopo aver rappresentato l’Italia anche a livello giovanile.

Il suo percorso fuori dal campo lo ha poi portato anche davanti alle telecamere. È stato infatti concorrente di Ballando con le Stelle, esperienza durante la quale aveva attirato l’attenzione anche per la relazione nata con la ballerina Veera Kinnunen, durata alcuni mesi lontano dalla pista. Dopo il ritiro dal calcio, arrivato molto presto rispetto alla carriera di un atleta professionista, Osvaldo aveva scelto di seguire la sua passione per la musica, diventando frontman e cantante del gruppo rock Barrio Viejo. Oggi, però, l’attenzione è tutta rivolta alle sue condizioni di salute, mentre dall’Argentina continuano ad arrivare aggiornamenti sul suo ricovero. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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