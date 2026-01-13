Dopo La La Land, Damien Chazelle punta su Michelle Williams per il nuovo film: il cast da urlo Damien Chazelle ha scelto la protagonista per il suo nuovo film, accanto a Daniel Craig e Cillian Murphy. Scopriamo chi è l'attrice americana popolare in tutto il mondo

Il nuovo progetto cinematografico di Damien Chazelle, regista premio oscar nel 2017 con La La Land, prende forma e anche se ancora non si conosce il titolo con il quale esordirà nelle sale, arriva un’indiscrezione sull’attrice che si unirà al cast già composto da Daniel Craig e Cillian Murphy. Il film prodotto insieme a Olivia Hamilton, sarà distribuito dalla Wild Chickens Productions. Scopriamo l’ultimissima notizia e quale star prenderà parte al progetto.

Scelta la nuova protagonista del film di Damien Chazelle: ecco chi è

Nonostante non si tratti di una certezza, alcune fonti raccontano che il film sarà ambientato in una prigione e la produzione dovrebbe cominciare entro la fine dell’anno. Dopo aver rifiutato altri importanti progetti, come quello con Leonardo Di Caprio protagonista su Evel Knievel, Chazelle ha puntato tutto sul film, a quanto pare carcerario, e ha assoldato come principali protagonisti Daniel Craig e Cillian Murphy. Quindi il regista ha ‘lasciato a casa’ ancora una volta Ryan Gosling, attore con il quale ha lavorato in più di un’occasione: basti pensare a La La Land e a Il primo uomo. A seguito sono iniziate le ricerche per l’attrice protagonista e stando alle voci dell’ultimissima ora, ad ottenere il ruolo sarebbe Michelle Williams.

L’attrice statunitense è reduce dalla vittoria del Golden Globe come migliore attrice nei panni di Molly Kochan nella miniserie in Dying For Sex. La performance le è valsa anche una nomination agli Emmy. Per quanto riguarda il cinema, la sua interpretazione romanzata della madre di Steven Spielberg in The Fabelmans (2022) le ha fatto ottenere una nomination ai Golden Globe e la sua quinta nomination agli Oscar. La scelta sembra dunque essere ricaduta su colei che ha mosso i primi passi nel 1994 in Lessie, e che successivamente è stata consacrata dal ruolo di Jen Lindley nella serie televisiva teen Dawson’s Creek, che l’ha resa nota al pubblico internazionale dal 1998 al 2003.



Michelle Williams, chi è la futura protagonista del nuovo film di Chazelle

Dotata di un grande talento e un’espressività naturale, Michelle Williams è riuscita a guadagnarsi i favori della critica per la sua capacità di adattarsi a ruoli intensi e complessi sia in film indipendenti che in grandi produzioni di Hollywood. Nel corso della sua carriera ha collaborato con registi di fama internazionale e si è distinta per profondità emotiva, ricevendo numerose nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ad altri premi prestigiosi, tra le quali spicca l’interpretazione della madre di Steven Spielberg in The Fabelmans (2022). La sua presenza sullo schermo è spesso definita magnetica e versatile, rendendola una delle figure più rispettate e ammirate della Hollywood contemporanea. Adesso, se le voci che corrono diventeranno realtà, la prova attoriale che l’aspetta potrà proiettarla, a soli 45 anni, verso un futuro ancor più pregno di successi e riconoscimenti.

