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Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio è ormai vicinissimo: data, location, invitati e cifre (da capogiro)

Il grande giorno della coppia è atteso per la fine di settembre e tutto lascia pensare a una celebrazione esclusiva nel cuore della Toscana, tra lusso, privacy e una lunga lista di celebrità.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il conto alla rovescia per Damiano David e Dove Cameron sembra ormai essere entrato nella fase decisiva. Dopo il fidanzamento annunciato all’inizio dell’anno, la coppia si prepara infatti a pronunciare il fatidico sì in Italia, Paese particolarmente significativo per il cantante romano. I due, però, continuano a mantenere il massimo riserbo sui preparativi, infatti molti dei dettagli circolati nelle ultime settimane arrivano da indiscrezioni e anticipazioni giornalistiche, più che da conferme ufficiali, quindi in attesa di una conferma definitiva.

Damiano David e Dove Cameron: la data delle nozze dei due cantanti

Secondo le ultime anticipazioni, il matrimonio sarebbe fissato per venerdì 25 settembre 2026, una data ormai molto vicina. La scelta del mese non sorprende, considerando che già nei mesi scorsi Dove Cameron aveva raccontato di voler celebrare il loro "matrimonio in grande" in Italia. L’attrice aveva spiegato: "Lui è di Roma. Quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding". La coppia, del resto, aveva già fornito un primo indizio concreto attraverso le pubblicazioni matrimoniali comparse al Comune di Roma lo scorso luglio. Damiano e Dove non hanno però annunciato pubblicamente né il giorno né il luogo della cerimonia, lasciando che fossero gli indizi a ricostruire progressivamente il quadro.

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La location da sogno in Toscana

Il matrimonio dovrebbe svolgersi in una delle zone più suggestive della Toscana, precisamente nella Val d’Orcia, al Rosewood Castiglion del Bosco, una struttura immersa nel paesaggio collinare della provincia di Siena. Si tratta di un resort di lusso circondato da una tenuta di circa 5.000 ettari, tra vigneti, boschi e colline, poco distante da Montalcino. La scelta avrebbe anche un’importante ragione legata alla privacy. Una location di questo tipo permette infatti di organizzare una celebrazione estremamente riservata, lontana dagli occhi indiscreti e dai paparazzi. Secondo le indiscrezioni, l’intero resort potrebbe essere riservato agli sposi e ai loro invitati per più giorni, trasformando il matrimonio in una vera e propria festa privata.

Tre giorni di festeggiamenti e le indiscrezioni sull’abito della sposa

Un dettaglio interessante riguarda proprio la durata dell’evento. Le prenotazioni della struttura per giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 settembre risulterebbero chiuse, circostanza che alimenta l’ipotesi di un lungo weekend interamente dedicato alle celebrazioni. Non sarebbe quindi soltanto una cerimonia, ma un appuntamento articolato su più giornate, secondo una formula sempre più utilizzata dai matrimoni delle grandi star internazionali. Il costo di una doppia in questo resort arriva fino ai 3000 euro, di più se si pensa alle ville presenti, per cui si arriva ai 15000 al giorno. Insomma, una spesa importante per tre giorni di feste. Intanto secondo le ultime voci, Dove potrebbe aver scelto Valentino come design per il suo anticipatissimo abito.

Gli invitati e il grande ritorno dei Måneskin

Accanto alla coppia dovrebbero esserci familiari, amici e numerosi volti del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più attesi ci sono inevitabilmente Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, gli altri tre componenti dei Måneskin, legati a Damiano da anni di carriera condivisa. Non mancherebbero inoltre ospiti internazionali, considerando la dimensione ormai globale della carriera di entrambi. Dove, nei mesi scorsi, aveva anche lasciato intendere quanto sarebbe stata numerosa la famiglia del futuro marito, arrivando a raccontare che Damiano avrebbe "Un centinaio di cugini".

La proposta più intima

Dietro un matrimonio destinato a essere estremamente esclusivo c’è una proposta molto più semplice e privata di quanto si potrebbe immaginare. Dove ha raccontato che Damiano le fece la proposta mentre erano a casa, durante un momento assolutamente quotidiano. Il cantante le avrebbe detto: "Ho voluto farlo qui, a casa nostra, perché voglio tutt’attorno a noi questo: i piatti, la lavatrice, cucinare insieme. Voglio te nella tua maglietta extra large, e questa è la vita che scelgo, e spero che sceglierai la stessa. Vuoi sposarmi?". La risposta, naturalmente, è stata sì. E ora, dopo mesi di indiscrezioni e preparativi lontano dai riflettori, il 25 settembre potrebbe finalmente trasformare quella promessa privata in un matrimonio da sogno nel cuore della Toscana.

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