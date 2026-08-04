Damiano David conquista l'Italia da solista: il primo platino e la reunion coi Måneskin all'orizzonte Il cantante romano si gode il successo di ‘Born with a broken heart’ e prepara il ritorno della band: tra le possibilità c’è anche Sanremo 2027

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Damiano David si gode il successo da solista, ma i ‘preparativi’ per la reunion dei Måneskin non si fermano. Il cantante romano, infatti, ha ottenuto il suo primo disco di platino in Italia dopo i numerosi riconoscimenti all’estero. Sullo sfondo, però, rimane il possibile ritorno della band vincitrice a Sanremo e all’Eurovision 2021. Scopriamo tutti i dettagli.

Damiano David conquista l’Italia da solista: il platino conferma la nuova fase della sua carriera

Per anni il suo nome è stato legato indissolubilmente ai Måneskin, ma oggi Damiano David può rivendicare un successo costruito anche lontano dalla band che lo ha portato alla ribalta internazionale. La certificazione di disco di platino ottenuta in Italia da ‘Born With A Broken Heart’ rappresenta infatti un passaggio simbolico e concreto della sua nuova avventura artistica. Il singolo, tratto dall’album Funny Little Fears, ha superato le 200 mila unità certificate dalla FIMI, diventando il primo grande traguardo personale del cantante nel mercato italiano. Anche l’album d’esordio ha ottenuto il disco d’oro, mentre ‘The First Time’ ha conquistato la stessa certificazione tra i singoli, confermando una crescita costante. Se nel nostro Paese il percorso da solista è entrato definitivamente in una fase di maturità, tuttavia, all’estero Damiano ha già dimostrato di avere un pubblico consolidato. In Francia ‘Born With A Broken Heart’ ha raggiunto addirittura il disco di diamante, mentre sono arrivate certificazioni anche in Belgio, Portogallo, Spagna, Ungheria e Paesi Bassi.

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Reunion dei Måneskin, cresce l’attesa per il ritorno della band

Mentre il capitolo solista continua a regalare soddisfazioni, il futuro dei Måneskin torna a essere al centro di molte indiscrezioni. Dopo due anni dedicati ai rispettivi percorsi personali, infatti, Damiano e soci starebbero lavorando a un piano per la reunion il gruppo. Le prime riunioni organizzative sarebbero già iniziate e l’obiettivo sarebbe quello di costruire un ritorno all’altezza del prestigio internazionale conquistato negli ultimi anni. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di una presenza al Festival di Sanremo 2027, probabilmente come ospiti, soluzione che consentirebbe alla band di presentare la reunion davanti a milioni di telespettatori senza entrare nella competizione. Sullo sfondo restano anche i progetti live, con la possibilità di un grande concerto-evento a Roma, città dove tutto è cominciato e dove potrebbe andare in scena uno degli eventi musicali più attesi del 2027.

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