Damiano David sposa la fidanzata Dove Cameron, l’anello e l’annuncio social: “Sarà un anno bellissimo”
La relazione tra le due star della musica continua a gonfie vele e, come rivelato negli ultimi giorni, molto presto convoleranno a nozze: scopriamo di più.
Fiori d’arancio per Damiano David, frontman dei Maneskin, che attraverso un dolcissimo post pubblicato sui social ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la cantante e attrice Dove Cameron. I due si sono conosciuti nel 2022, per poi ufficializzare la loro storia d’amore solo nel 2024 in occasione dei Grammy Awards. In questi anni la coppia non ha mai nascosto di essere pazzamente innamorata, condividendo ogni momento insieme tra l’Italia e l’America. Ecco allora che negli ultimi giorni è finalmente arrivato l’annuncio che tanti fan speravano di poter ricevere al più presto: Damiano e Dove si sposeranno. Scopiamo di più.
Damiano David e Dove Cameron si sposano: l’anello scintillante e l’annuncio
L’annuncio del futuro matrimonio è arrivato proprio in questi giorni dai diretti interessati. Damiano David e Dove Cameron hanno infatti pubblicato sui social un post condiviso con immagini che li ritraggono in un momento di grande complicità, mentre si guardano negli occhi e lui le bacia la fronte con dolcezza. Denominatore comune di tutte le foto, l’anello scintillante in oro rosa 18 carati con diamanti che Dove porta al dito, appositamente messo in evidenza proprio per annunciare le future nozze. Ad accompagnare le immagini la bella Dove ha poi scritto: "La parte migliore dell’essere vivi", mentre Damiano David ha aggiunto: "Sarà un anno bellissimo".
I primi rumors su un eventuale matrimonio avevano iniziato a circolare circa un paio di mesi fa, e negli ultimi giorni Damiano e Dove hanno deciso di annunciare ufficialmente la bella notizia, scatenando l’enorme entusiasmo dei loro tantissimi fan. Al momento non è stata ufficializzata alcuna data, e non sappiamo nemmeno se le nozze verranno celebrate in America oppure in Italia, l’unica certezza è che questa coppia appare sempre più innamorata e il loro legame a dir poco indissolubile.
Damiano David si sposa: la reazione del web
Il post social pubblicato da Damiano e Dove che annuncia il loro futuro matrimonio ha scatenato migliaia di reazioni da parte dei tantissimi fan e anche di qualche volto noto dello spettacolo italiano. Tra i Vip che hanno commentato con entusiasmo troviamo, ad esempio, Francesca Fialdini, Cecilia Rodriguez e Andrea Delogu. Il post condiviso ad oggi conta oltre 24mila commenti e oltre 5milioni di like, una vera e propria esplosione di interazioni per una delle coppie più amate di oggi. Non rimane allora che attendere per scoprire qualcosa in più su loro futuro matrimonio che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe comunque essere celebrato entro il 2026.
