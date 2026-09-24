Damiano David e il matrimonio (segretissimo) con Dove Cameron: location da sogno, gli abiti, il party in un borgo medievale Per Damiano David e Dove Cameron è arrivato l'attesissimo giorno delle nozze. La festa è tutta top secret ma spuntano già i primi dettagli

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Damiano David e Dove Cameron stanno per pronunciare il fatidico Sì in una location da sogno. Le nozze si svolgeranno infatti in Toscana dopo anni d’amore e soprattutto dopo una convivenza che ha rafforzato ancora di più il loro legame. In un’intervista rilasciata per Vogue, entrambi hanno infatti affermato di ritenere che il vero romanticismo si trovi nella quotidianità, come nel fare la spesa, nel preparare da mangiare e nel lavare i piatti insieme.

I due vivono a Los Angeles ma sono spesso a Roma, città d’origine del frontman dei Maneskin. "Casa ha a che fare con la persona con cui sto. Quando sono con Dove, anche se siamo in tour a Baden-Baden (Germania), mi sento a casa. Bastiamo davvero a noi stessi", ha detto lui.

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La location bellissima in Toscano e gli invitati

In un’intervista rilasciata per Entertainment Tonight, Dove Cameron ha dichiarato che il suo fidanzato Damiano ha tantissimi cugini e che saranno tutti invitati al matrimonio. In realtà, i diretti interessati non hanno parlato di quante persone ci saranno l’evento ma hanno preferito mantenere tutto top secret. Secondo quanto anticipato su Montalcinonews.com, la coppia dira Sì con rito civile nell’antico palazzo Comunale di Montalcino, su Piazza del Popolo e davanti al sindaco Silvio Franceschelli.

Ad organizzare il matrimonio è stata la wedding planner Alessandra Grillo, la stessa delle nozze di Chiara Ferragni e Fedez. Quasi sicuramente, ad essere presenti saranno inoltre gli altri tre componenti dei Maneskin: Victoria, Thomas ed Ethan. A predominare il colore della festa è inoltre il bianco, mentre fuori dal palazzo comunale, sono state posizionate delle composizioni di fiori veri bianco candido.

Dove si tengono i festeggiamenti

Damiano David e Dove Cameron hanno optato per Castiglion del Bosco come luogo per i festeggiamenti. Un posto che è rinomato per essere il wine resort del gruppo Rosewood Hotels a Montalcino, eletto il miglior hotel d’Europa dal magazine Travel + Leisure.

Nella stessa tenuta ci sono stati anche altri personaggi di calibro internazionale come Obama, Paul McCartney e George Clooney. La struttura si estende inoltre su più di 2000 ettari e al suo interno c’è un borgo medievale con chiesa e architetture in pietra. Al suo interno 42 suite e 11 ville private con giardini, terrazze, piscine infinity riscaldate e auto 4×4. E anche una spa panoramica, campi da tennis, campi da bocce e un campo da golf privato.

Il ristorante ha tra l’altro due stelle Michelin e offre prodotti che provengono dall’orto biologico della tenuta. Per il menù degustazione si parte da un costo pari a 220 euro fino a 260. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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