Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio è vicinissimo: affisse le pubblicazioni di nozze, dove e quando si sposeranno Damiano David e Dove Cameron stanno per sposarsi e sono state affisse le pubblicazioni al Comune di Roma. Ecco i dettagli sulle nozze

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

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C’è sempre più attesa per il matrimonio di Damiano David e della sua fidanzata Dove Cameron, che si sta avvicinando sempre di più. L’annuncio delle nozze è stato fatto lo scorso gennaio, quando la stessa attrice ha pubblicato una foto che la ritraeva con un anello. Durante una sua ospitata nel salotto televisivo di Jimmy Fallon, ha anche raccontato alcuni retroscena sulla proposta di fidanzamento fatta da Damiano. "Ero struccata e in pigiama", ha infatti detto lei.

I due hanno una storia d’amore che va avanti dal 2023, ma il loro primo incontro è avvenuto l’anno precedente. Si sono innamorati e, qualche tempo dopo, hanno reso pubblica la loro relazione.

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Quando si terranno le nozze di Damiano e Dove: pubblicazioni affisse

Sono state affisse le pubblicazioni di nozze, lo scorso luglio, nel Comune di Roma. Una conferma di un matrimonio che sarà celebrato a breve in Italia. Il settimanale Chi ha ad esempio pubblicato i dettagli anagrafici relativi ai due futuri sposi: 30 anni lei, 27 lui, entrambi si sono detti prontissimi a pronunciare il fatidico sì e ad unirsi in matrimonio.

Secondo quanto scritto da Vanity Fair, Damiano David e Dove Cameron dovrebbero sposarsi il prossimo settembre in Toscana, anche se ancora non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla festa di nozze. Le nozze potrebbero inoltre essere molto private e riservate, con solamente alcuni personaggi del mondo dello spettacolo presenti. "Lui ha un migliaio di cugini" – ha detto l’attrice in una precedente intervista – "Quindi la lista degli ospiti sarà lunghissima". A proposito della scelta dell’Italia per la celebrazione, ha invece dichiarato: "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa".

Com’è nato l’amore tra Damiano David e Dove Cameron

In un’intervista rilasciata per il settimanale Grazia, Dove Cameron ha raccontato che il primo incontro con il frontman dei Maneskin Damiano David è avvenuto in modo un po’ anomalo. Lei pensava infatti che lui la odiasse. Si sono incontrati per la prima volta in occasione degli MTV VMAs 2022: lei e i Maneskin erano infatti candidati come Best New Artist e a vincere è stata proprio la Cameron. Loro sono quindi andati a congratularsi con lei ma, secondo quanto detto dall’ex star Disney, Damiano se n’è stato in disparte.

La scintilla è scoppiata l’anno successivo, dopo la fine della storia d’amore di lui con Giorgia Soleri. "Mi ha detto che all’epoca era fidanzato, quindi non dava confidenza ad altre ragazze" – ha raccontato Dove – " È un ragazzo rispettoso e buono, un partner meraviglioso, sin dall’inizio. Stiamo insieme da un anno e mezzo adesso ed è la relazione più felice e sana che io abbia mai avuto. A differenza di quello che mi è stato fatto credere in passato, Damiano finalmente mi incoraggia a prendere lo spazio che merito, a farmi valere". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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