Damiano David ‘corteggiato’ dalla fidanzata Dove Cameron con una canzone: il gesto (dolcissimo) prima delle nozze. E l’Italia è protagonista nel video
L'attrice e cantante americana, futura moglie del leader dei Måneskin, ha dichiarato tutto il suo amore con un brano (e clip) dal sapore romantico. Ecco i dettagli.
Si avvicinano le nozze in Toscana tra Damiano David, leader e voce dei Måneskin, e la fidanzata americana Dove Cameron. E per festeggiare (in anticipo) l’evento, proprio Dove ha voluto regalare in anteprima una canzone alla sua dolce metà. Un breve spezzone dell’ultimo singolo dedicato al suo amore per Damiano, pubblicato su Instagram con tanto di videoclip girata in uno splendido borgo alle porte di Roma. La coppia, insieme da tre anni, ha fatto dell’Italia (e della Capitale) la sua seconda casa. E anche dalle parole del brano di Dove si ricava una sorta di Dolce Vita 2.0, un po’ cliché e un po’ vero amore. Ecco qui sotto tutti i particolari.
Damiano David, la dedica speciale di Dove Cameron prima del matrimonio
Dove Cameron ha sorpreso Damiano David, e tutti i suoi fan (su Instagram ne conta quasi 47 milioni), con una canzone dolcissima. Poche frasi e un video da cartolina, che anticipano l’uscita del brano completo ambientato nel delizioso centro storico di Capena, in Provincia di Roma. Dove, anche lei cantante come il compagno, ha così omaggiato l’amore che da tre anni li lega con un riferimento da film alla Dolce Vita italiana. Lo si capisce dalle parole, romantiche e ammiccanti, e dagli scorci che la clip regala ai followers.
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"We should fall in love when in Rome", canta l’americana Cameron, "Dovremmo innamorarci quando siamo a Roma". E poi, il riferimento scherzoso alle nozze imminenti – "Perché non ci sposiamo?" – mentre Dove scende le scale di un viottolo pittoresco, salutata dagli anziani del paese. Finché un abitante gentile non l’aiuta con una piroetta, e lei conclude, parlando di "Costruire una casa. Qualcosa d’estate. Forse tutto quel vino di ciliegie".
Il resto del pezzo non è ancora uscito, e non è chiaro se verrà pubblicato come singolo o all’interno di un nuovo album in arrivo. L’ultimo disco di Dove, "Alchemical: Volume 1" contiene canzoni già iconiche che si sono guadagnate qualcosa come 824 milioni ("Boyfriend") e 217 milioni ("Breakfast") di stream su Spotify. Questo brano, vista la componente romantica e tenerissima, promette di fare ancora meglio.
La storia d’amore tra Dove Cameron e Damiano David
Dove e Damiano si sono incontrati per la prima volta nel corso degli MTV Video Music Awards del 2022, quando concorrevano per il titolo di Best New Artist (poi vinto da lei). All’epoca, il leader dei Måneskin era ancora fidanzato, ma l’anno dopo, da single, allo stesso evento era scoccata la scintilla. Da lì una storia perfetta, il fidanzamento ufficiale, e l’annuncio delle nozze con la pubblicazione al Comune di Roma, lo scorso luglio. Adesso i due artisti dovrebbero sposarsi a fine settembre in Toscana, come riportato da Vanity Fair, con una cerimonia blindatissima e fiumi di invitati di altissimo livello. La canzone di Dove anticipa quel giorno speciale. E i fan della coppia davvero non vedono l’ora.
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