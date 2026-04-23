Damiano David cancella dalle piattaforme il brano "Tangerine" con D4VD: il rapper è accusato di omicidio L’ex frontman dei Maneskin ha deciso di prendere le distanze, come persona e come artista, dal cantante americano accusato di crimini gravissimi.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Le collaborazioni artistiche si costruiscono su rispetto reciproco, affinità creative e fiducia. Ma cosa succede quando uno di questi legami si spezza davanti a vicende terribili e quasi inimmaginabili? Damiano David, ex frontman dei Maneskin e oggi artista solista amatissimo in tutto il mondo, ha risposto a questa domanda in modo netto, decidendo di allontanarsi radicalmente da una vicenda terribile. Il cantante ha infatti cancellato dalle piattaforme di streaming e da YouTube il brano Tangerine, che aveva inciso insieme al rapper americano D4VD, accusato nelle ultime settimane dell’omicidio della 14enne Celeste Rivas. Una decisione indubbiamente saggia e comprensibile. Vediamo ulteriori dettagli.

D4VD arrestato per l’omicidio di una d14enne

D4VD, all’anagrafe David Anthony Burke, ventiduenne di Houston diventato un fenomeno mondiale nel 2022 grazie alla hit Romantic Homicide, è stato arrestato lo scorso 16 aprile a Los Angeles perché sospettato dell’omicidio di una 14enne. I resti di Celeste Abigail Rivas Hernandez, 14enne di Lake Elsinore, in California, sono infatti stati ritrovati a Los Angeles nel bagagliaio anteriore di una Tesla intestata proprio a D4VD. Una scoperta agghiacciante arrivata a seguito di mesi di indagini silenziose, durante i quali D4VD aveva continuato a muoversi nell’industria musicale come se nulla fosse.

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Il 20 aprile 2026, il procuratore distrettuale ha formalmente accusato il rapper di omicidio di primo grado, abuso sessuale su una minore di 14 anni e oltraggio a cadavere. D4VD ha dichiarato di non essere colpevole e, mentre i pubblici ministeri sostengono che il rapper avesse una relazione sessuale con la ragazza ancora minorenne e che l’abbia uccisa per proteggere la propria carriera, i suoi avvocati continuano a proclamarne l’innocenza.

Damiano David cancella il featuring con D4DV (e non è il solo)

Davanti a tutto questo, è perfettamente comprensibile la scelta di Damiano David di cancellare il featuring con D4DV sulle note del brano Tangerine, del quale oggi rimane sulle piattaforme streaming soltanto la versione cantata da Damiano, che conserva però il totale degli stream originali: un modo per non cancellare il lavoro fatto, prendendo però le distanze da chi ora siede in un’aula di tribunale accusato di crimini gravissimi. La canzone era nata durante una collaborazione per l’album "Funny Little Fears" di D4DV, ed entrambi gli artisti in quell’occasione avevano espresso la propria stima reciproca. Oggi, di quel featuring non resta più nulla, e probabilmente nemmeno della stima di Damiano nei confronti del rapper.

E David non è certo stato l’unico a fare questa importante scelta. Kali Uchis aveva già mosso i primi passi in questa direzione lo scorso settembre, annunciando la rimozione di Crashing non appena aveva appreso del ritrovamento del corpo nel bagagliaio della Tesla intestata a D4VD. La stessa decisione è poi stata presa da Holly Humberstone, che aveva collaborato con il rapper in Superbloodmoon, e da Laufey in This Is How It Feels. E davanti a una simile tragedia, nessuno può certamente biasimarli.

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