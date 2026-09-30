Damian, in arrivo il nuovo singolo Frammenti Invisibili: il significato e la data di uscita
Il giovane cantautore Damian torna sulla scena musicale con un nuovo singolo, dal titolo Frammenti Invisibili, che ha scritto, composto e autoprodotto, ecco quando sarà disponibile
Importante novità nella carriera di Damian, che ha in serbo un progetto a cui tiene particolarmente, che si augura possa essere apprezzato dai suoi fan. Si tratta del suo nuovo singolo, in uscita a metà ottobre, dal titolo "Frammenti invisibili", che sarà disponibile su tutti i digital stores, oltre che in radio a rotazione.
Il nuovo singolo di Damian: di cosa parla e prossimi obiettivi
"Frammenti invisibili", il nuovo singolo di Damian (pseudonimo di Damiano Mongiello), rappresenta un progetto a cui lui tiene in modo particolare e a cui ha lavorato con cura, non a caso è stato lui a scriverlo, comporlo e autoprodurlo, puntando a curare ogni dettaglio affinché la canzone lo rispecchiasse al meglio.
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E’ lo stesso cantante a dare un’anticipazione delle caratteristiche del brano, in attesa di poterlo ascoltare e farsi un’idea più precisa: "E’ la storia di un incontro inaspettato tra due persone che si sono amate durante l’adolescenza e che si ritrovano a distanza di quarant’anni per pura coincidenza. Immersi di ricordi, a contemplare la magia di quel sentimento giovanile, e consapevoli che il tempo andato non si possa ovviamente recuperare, desidererebbero incontrarsi ma coscienti di avere due percorsi di vita separati e con le rispettive famiglie. Il bello, il sogno è sperare che in un’altra vita ci si possa rincontrare…".
Damian non ama particolarmente omologarsi, questo appare evidente anche dalle caratteristiche di "Frammenti invisibili", in grado di unire due caratteristiche che non sono così in contrasto tra loro, quelle di una ballata classica e quelle del pop. Chi la ascolta può avere così modo di avvertire la sensazione di calore che può generarsi nell’animo di ognuno di noi ascoltandolo.
Il cantante ha deciso in maniera consapevole di non inserire la canzone nel suo prossimo album in arrivo, scelta fatta con un intento ben preciso: lui vuole fare un omaggio al pubblico con un testo che può spingere chi lo ascolta a guardare dentro se stesso e a riflettere. Questo brano rappresenta un’ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, delle sue doti in veste di autore, che pubblico e critica avevano già avuto modo di apprezzare con il suo singolo di esordio "Niente è come previsto". Il tempo ha poi permesso a Damian di ottenere riscontri positivi anche dai colleghi, non a caso diversi lo hanno voluto al loro fianco per aprire i propri concerti.
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