Dalla strada al palco - Special, le pagelle: Luca Argentero come Doc (8) e fa piangere Mara Venier (7), Bianca Guaccero vola (9) Dalla strada al palco regala sempre emozioni e lacrime, come è accaduto con Luca Argentero e Mara Venier, ma ecco le pagelle della puntata del 9 maggio 2026

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Dalla strada al palco – Special, in onda sabato 9 maggio 2026, in prima serata su Rai 1, regala nuove emozioni, tante lacrime e qualche risata, ma soprattutto un po’ di sana (e importante) leggerezza. Carlo Conti, Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica sono ancora una volta i "Passanti importanti" e come sempre sono chiamati a commentare le performance insieme a Enrico Brignano che regala un monologo molto divertente. Nella quarta puntata dello show, ad andare in finale, che si terrà sabato 23 maggio su Rai 1, sono Francesca Prini, esperta di pole dance, gli acrobati Lucio e Valentina e il pianista Bardopiano. Ecco cosa è successo e le pagelle (personalissime) della puntata del 9 maggio 2026 di Dalla strada al palco – Special.

Dalla strada al palco – Special, puntata 9 maggio 2026: le pagelle

Bianca Guaccero in pericolo ma felice, voto 9. Tutto il coraggio di Bianca Guaccero emerge in questa quarta puntata di Dalla strada al palco – Special, dove l’ex concorrente di Ballando con le Stelle si lancia in una prova acrobatica (in ‘volo’, ad almeno un metro da terra) entusiasmante ma molto pericolosa, affidandosi completamente a Lucio, un concorrente che, insieme alla compagna Valentina, una coppia nel lavoro e nella vita, porta sul palco un numero con le cinghie aeree. E Guaccero, che vuole fare una sorpresa alla coppia, non si tira indietro nell’usare a sua volta quelle cinghie aeree per la prima volta nella sua vita. Bravissima, leggera, elegante nei movimenti, composta… un’esibizione magica che porta tutti ad applaudirla, un po’ per l’audacia che dimostra (anche se Luca Argentero è pronto a intervenire in caso di ‘incidenti’ come in Doc – Nelle tue mani), un po’ per il risultato finale meraviglioso.

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Luca Argentero fa piangere lo studio, voto 8. L’attore legge una lettera che Francesca Prini, una concorrente che ha perso il padre due anni fa, ha scritto proprio per l’uomo che è stato il suo pilastro nella vita, sempre pronto a sostenerla in tutto e per tutto. Se è vero che le parole che fanno commuovere l’intero studio Rai non sono di Luca Argentero, è anche vero che perché arrivino al cuore delle persone serve qualcuno che sappia bene come leggerle, con la giusta intonazione e profondità, e in questo l’attore si dimostra perfettamente all’altezza, tanto che sia Mara Venier sia Bianca Guaccero hanno gli occhi lucidi.

La storia di Francesca Prini (finalista), tra la fibrosi cistica polmonare e la morte del padre, voto 8. Si esibisce con indosso la giacca del padre scomparso due anni fa e che sente sempre con lei, anche se ammette di aver fatto molta fatica ad accettare questa perdita, anche perché è stato proprio lui a lottare per darle una seconda vita, che ora sembra andare bene grazie a una cura sperimentale che le permette di vivere un’esistenza migliore rispetto a prima, a quando veniva additata come "contagiosa" e soffriva spesso di infezioni polmonari. Ora si esibisce con la pole dance e lo fa anche per il padre, perché sa che sarebbe felice di vederla su quel palco. "È un simbolo del percorso che ho fatto per lasciarlo andare, ma sentendolo sempre con me in tutto il percorso che ho fatto", dice riferendosi all’uomo che è stato il suo "primo sostenitore". E la lettera che ha scritto per lui, quella letta da Luca Argentero, è così piena d’amore che restare impassibili è impossibile.

Carlo Conti si diverte a mettere in difficoltà Mara Venier, voto 7. Siamo un po’ cattivi, forse, a promuovere il conduttore Rai perché prende in giro (bonariamente) la Signora della Domenica, ma gli ultimi minuti sono stati pura follia ed è quello che in fondo, in un programma che vuole intrattenere, cerchiamo un po’ tutti per evadere dalla quotidianità. E così Conti chiede a Mara Venier di scegliere chi portare in finale, pur sapendo che lei non vuole assumersi tale responsabilità e si sente in colpa anche solo a dire "sì" o "no". Quello che ne esce è un momento di pura follia e leggerezza, dove lei si ‘arrabbia’ e fa espressioni da panico totale, dicendogli che la sta mettendo "in croce" e che è "tremendo".

Mara Venier gela Bianca Guaccero, voto 7. Forse siamo un po’ cattivi anche in questo caso, perché è evidente che non è intenzionale, ma effettivamente non possiamo che dare ragione a Mara Venier quando dice all’attrice che "non è carino" nei confronti di Enrico Brignano, seduto accanto a lei, questionare sul posto a sedere a lei assegnato solo perché non può stare vicino all’ospite d’eccezione, che poi si rivelerà essere Luca Argentero. Sappiamo che Bianca non vuole offendere Brignano (infatti non l’abbiamo bocciata proprio per questo motivo), ma il risultato non cambia. E quindi brava Mara Venier che lo fa notare.

Elettra Lamborghini va come un treno ma fa una domanda fuori luogo, voto 4. Seppure apprezziamo molto la vitalità e l’allegria di Elettra, perché è una delle poche celebrità che porta il buon umore e quel pizzico di pepe nei programmi, in questo caso tocca bocciarla per delle piccole disattenzioni che risultano fuori luogo ma anche irrispettose. Un esempio è quando, guardando Francesca che è seduta sul trono perché ha il punteggio più alto fino a questo momento, dice: "Cos’è quella lì, la corteggiatrice (si riferisce a Uomini e Donne, ndr)?" O ancora quando chiede al frontman del gruppo con cui ha cantato poco prima, Numa, il motivo per cui porta la bandana sulla testa: "Hai appena fatto il trapianto?". Una domanda un po’ troppo personale e inappropriata in questa occasione, considerando anche il modo in cui glielo domanda e il fatto che non si conoscono bene. Poi in realtà si tratta di una semplice fascetta con su scritto il suo nome.

Fabio Rovazzi sparisce in un battito d’ali, voto 4. Qui torniamo al problema delle scorse settimane con Ditonellapiaga e Rocco Hunt. Non riusciamo a capire se sia una scelta dell’artista o della produzione, ma c’è sempre un personaggio che resta pochi minuti, il tempo dell’esibizione, e poi sparisce dai radar. A questo punto, considerando che la questione si ripete da settimane, non possiamo che pensare che sia una scelta degli stessi autori. Ma tutto questo è ingiusto: perché alcuni ospiti hanno diversi minuti a disposizione, mentre ad altri viene tolto spazio? Così non si fa.

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