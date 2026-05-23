Dalla Strada al Palco Special, la finale su Rai 1: giuria stellare, ospiti e grande sfida per lo show di Carlo Conti
La finale di “Dalla Strada al Palco Special” su Rai 1: artisti di strada, ospiti d’eccezione e una giuria stellare per la grande chiusura dello show.
Ultimo atto per "Dalla Strada al Palco Special", il people show di Rai 1 che celebra il talento degli artisti di strada. L’appuntamento è fissato per oggi, 23 maggio in prima serata, con una finale attesissima che chiude un percorso ricco di emozioni. Il format, ideato da Carlo Conti e realizzato da Rai in collaborazione con Stand by Me, porta sul palco storie e performance nate fuori dai circuiti tradizionali. Una vera festa del talento "dal basso", che trasforma la strada in spettacolo televisivo. Per questa puntata conclusiva, la produzione punta a una serata evento, arricchita da ospiti e sorprese. Un gran finale pensato per lasciare il segno nel palinsesto di Rai 1.
Una giuria stellare per la finale di "Dalla Strada al Palco Special"
La valutazione delle esibizioni sarà affidata a una giuria d’eccezione composta da volti molto noti della televisione e dello spettacolo. In prima linea ci sarà il padrone di casa Carlo Conti, affiancato da Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista del format nelle passate edizioni.
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Per la serata finale, il meccanismo di voto sarà ancora più incisivo: le valutazioni dei giurati verranno svelate solo al termine delle esibizioni e avranno un peso triplo, aumentando la tensione e l’imprevedibilità della gara. Un sistema pensato per rendere la chiusura ancora più spettacolare e coinvolgente, con un verdetto che potrà ribaltare ogni previsione.
Ospiti e performance: una finale ricca di spettacolo su Rai 1
La serata finale non sarà soltanto una competizione, ma un vero evento televisivo impreziosito da numerosi ospiti musicali e artistici. Sul palco si alterneranno nomi molto amati dal pubblico come Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone e Lou Bega, insieme ad altri protagonisti della musica e dello spettacolo come Vittorio Grigolo e Carly Paoli.
Non mancheranno anche performance collettive e momenti spettacolari, con la partecipazione della Banda dell’Esercito Italiano e di diversi artisti e performer che arricchiranno il racconto televisivo. A fare da colonna sonora alle esibizioni ci sarà, come sempre, la band dal vivo guidata dal Maestro Enrico Melozzi, elemento fondamentale per l’energia del programma. Dopo la pausa della scorsa settimana dovuta all’Eurovision Song Contest e la fine della concorrenza diretta con "Amici", terminato domenica scorsa su Canale 5, Rai 1 punta ora a una serata forte in termini di ascolti. Tutti gli ingredienti sono pronti per un finale che promette spettacolo, emozioni e grande partecipazione del pubblico.
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