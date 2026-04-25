Dalla strada al palco, pagelle: Bianca Guaccero canta e piange (7), Enrico Brignano sbaglia talent (8), dov’è finito Nino Frassica? (5) Terzo divertente appuntamneto con il talent degli artisti di strada in onda venerdì 24 aprile su Rai 1. Scopriamo top e flop della nuova puntata di Dalla strada al palco

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

IPA; Raiplay

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Nuovo appuntamento con Dalla strada al palco, in onda venerdì 24 aprile 2026 su Rai 1. Il programma dedicato agli artisti di strada continua il suo viaggio nella quinta edizione, portando sul piccolo schermo un mosaico di esibizioni tra musica, numeri spettacolari e racconti personali che trasformano lo studio in una piazza aperta al talento. A seguito del grande successo della scorsa settimana (che ha incollato allo schermo 2.338.000 spettatori con uno share del 16,7%), a fare da guida, ancora una volta, il gruppo dei "passanti importanti": Carlo Conti, Mara Venier, Enrico Brignano al posto dell’assente Nino Frassica e Bianca Guaccero, pronti a commentare e sostenere gli artisti in gara. Tra voti, emozioni e performance sempre più coinvolgenti, pubblico e giuria decreteranno chi riuscirà a proseguire il proprio percorso verso la finale e chi invece dovrà fermarsi. Ospite musicale della serata è il rapper Rocco Hunt, pronto a regalare emozioni grazie a duetti a sorpresa con gli artisti di strada. La competizione entra nel vivo: ecco promossi e bocciati della puntata in onda il 24 aprile 2026.

Dalla strada al palco: pagelle puntata 24 aprile 2026

Enrico Brignano promosso, voto 8. "Io qua a X Factor mi trovo bene, ah no a Tu si que vales, anzi no siamo ad Amici di Maria" comincia il comico fingendo di essere capitato nello show per caso. "Solo a vederti devo fare fisioterapia domani" scherza con un ballerino hip-hop, mentre poco dopo si presta come partner in un gioco di magia nel quale deve sdraiarsi a terra : "Che mi tocca fare a sessant’anni" e poi ancora: "Certo che i pavimenti della Rai sono tutta un’altra cosa".

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Carlo Conti vivace, voto 8. "Matteo, il cognome è Lo Piccolo ma tu sei Grande" comincia il presentatore fiorentino, che questa sera sembra particolarmente coinvolto e attivo nel suo ruolo ibrido tra giudice e conduttore. Si improvvisa rapper e finge di fare un duetto con una cantante per poi presentare Rocco Hunt:"E Rocco stasera è qui" imitando Raffaella Carrà con una carrambata. Anche nel resto dello show Conti diverte e si diverte, caratteristicha che lo rende meno ingessato e soprattutto differente rispetto alle prime due puntate delle scorse settimane. Come sempre, è lui il presentatore dello show e anche se non ufficialmente detta tempi e ritmi della gara.

Bianca Guaccero commuove, voto 7. La presentatrice partecipa cantando con due violinisti e canta "Senza fine" dedicando il brano al papà Ettore scomparso lo scorso ottobre, figura importantissima nella sua vita. Il momento emoziona la Guaccero, che prima di cantare scoppia a piangere. L’esibizione si conclude con "Grazie papà" ed emoziona il resto della giuria e il pubblico in studio. Nel corso del resto della serata, la conduttrice dimentica la commozione e si distingue per la solità solarità, specialmente quando interagisce con la giuria composta dai bambini.

Mara Venier, professionalità ed eleganza, voto 6. La Zia Mara si nasconde un po’ in mezzo ai colleghi della giuria e sembra poco partecipe. Continuiamo a pensare che la "colpa" non sia della conduttrice ma della scelta di metterla in uno show che non combacia con le tante doti della presentatrice, abituata e legata al format del talk show. Senza quel filo diretto con l’ospite davanti a sè, la Venier perde veracità, simpatia, doti che l’hanno fatta diventare tra i volti più popolari della tv italiana. Ci teniamo a sottolineare la professionalità della presentatrice che può sembrare un pesce fuor d’acqua in un talent, ma si comporta sempre con dedizione davanti alla telecamera.

Nino Frassica torna presto, voto 5: Voto all’assenza dell’attore. Nonostante la riuscitissima presenza di Enrico Brignano, l’assenza del comico siciliano si sente tanto, infatti, sin dall’inizio manca il suo modo da "finto tonto" con il quale partecipa allo show, poi mancano le freddure che sono ormai un marchio di fabbrica del suo stile. Assenza inaspettata che ha certamente creato stupore e un pizzico di delusione tra i telespettatori, che si augurano (come noi) di rivederlo presto al suo posto. Sul finale Carlo Conti e il resto della giuria manda un saluto a Nino Frassica e noi ci sentiamo di unirci: Ti aspettiamo Nino!

Rocco Hunt sorpresa lampo, voto 5: Rocco Hunt arriva sul palco per fare una sorpresa a Priscilla, cantante di strada salernitana (proprio come il rapper) che mixa mondo della lirica a quello dell’hip-hop. Dopo essere scampata al finto duetto con Carlo Conti, l’aspirante cantante si esibisce in "Oh ma" insieme al suo idolo, che poi ci tiene a sottolineare qualcosa di importante: "Io la conosco da tanto, si è sempre rimboccata le maniche e si merita tanto sia nel privato che come cantante. Siamo della stessa città ma è la prima volta che cantiamo insieme". Bella la sorpresa, belle le parole ma un po’ troppo breve per i nostri gusti, infatti, dal rapper napoletano ci si aspettava qualcosa in pià sia in termini di performance, ma anche sul piano dello show, come ci ha abituati nelle punate di "The Voice", dove diverte e si diverte assieme a Clementino. Troppo breve!

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