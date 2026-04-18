Dalla strada al palco, pagelle: Carlo Conti dimentica (finalmente) Sanremo (7), pasticcio coi Gipsy Kings (5), Mara Venier vuole le lacrime (5) Il secondo appuntamento con lo show sugli artisti di strada regala emozioni intense e talenti. Scopriamo promossi e bocciati della puntata in onda venerdì 17 aprile 2026

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Grande ritorno per Dalla strada al palco, in onda nella prima serata di venerdì 17 aprile 2026 su Rai 1. Il people show che porta in televisione il talento degli artisti di strada prosegue con il secondo appuntamento di questa quinta edizione, trasformando ancora una volta il palco in una vera e propria piazza dello spettacolo, tra musica, performance e storie di vita. A commentare le esibizioni torna il quartetto dei "passanti importanti", formato da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio emozionante tra talento e creatività.

Accanto a loro non mancano gli ospiti speciali: per questa puntata spazio alla musica di Alex Britti e all’energia dei Gipsy Kings by André Reyes, mentre in studio gli artisti saranno accompagnati dalla band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Nel corso della serata, pubblico e giuria sceglieranno i due migliori performer che accederanno alla finale, dove si contenderanno il titolo di miglior artista di strada d’Italia. Nella prima puntata (QUI promossi e bocciati) hanno già conquistato un posto in finale il giovane sassofonista Alfio Russo e il Gruppo Lirico Priolo, famiglia di cantanti lirici venezuelani. Scopriamo promossi e bocciati della puntata in onda il 17 aprile 2026.

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Dalla strada al palco: pagelle puntata del 17 aprile 2026

Menomale che Nino Frassica c’è, voto 9: "Manca solo Damiano" esordisce il comico scatenando le risate del publico e fingendo di confondere i Gipsy Kings per i Maneskin. Poi ancora: "Vediamo se c’è un prete in studio così li sposiamo subito". Esilarante il monologo dedicato a Gigi D’Alessio: "Quando vengo a Napoli mi faccio parcheggiare la macchina solo da te" e poi: "Siamo così amici che quando ti chiamo non serve che mi rispondi". Per chiudere mostra il video del sosia del cantante che intona una sua canzone per le risate del pubblico. Per tutta la durata della serata si fa trovare pronto con le solite freddure che regalano momenti di comicità che si alternano ai tanti momenti di commozione.

Carlo Conti presente, voto7: Lo avevamo già notato nel corso della prima puntata do Dalla strada al palco e lo rivediamo questa sera, ebbene si, Carlo Conti è rimasto con la testa a Sanremo e non perde l’occasione di farlo notare anche stasera citando subito Sal Da Vinci e la canzone vincitrice del Festival. La buona notizia è che i ricordi della kermesse sanremese durano poco e per il resto, rispetto alla scorsa settimana, il conduttore fiorentino è più coinvolto e interagisce attivamente sia con Nino Frassica, che con un artista ventriloquo, con il quale si presta ad una gag divertentissima nel quale diventa il pupazzo dell’artista divertendo il pubblico in studio e i bambini. Nonostante sia seduto, è lui il conduttore dello show che detta i tempi fino alla chiusura come faceva Nek lo scorso anno. Sanremo alle spalle? Sembra proprio di sì.

Bianca Guaccero coinvolta e solare, voto 7: Si diverte e partecipa attivamente nel corso della serata sia quando interagisce con i bambini presenti (che l’adorano) in studio e con alcuni artisti sul palco. Sempre sorridente e solare, la presentatrice si gusta le esibizioni, si concentra sull’arte e si differenzia in questo dall’altra figura femminile presente in giuria.

Gipsy Kings e Alex Britti, voto 6: Bella la sorpresa che la band fa a Justo e Sole, coppia di chitarristi, che dopo essersi esibiti hanno il piacere di suonare assieme alla celebre band. I Gipsy Kings sono testimoni anche della proposta di matrimonio dell’uomo, inginocchiato davanti la fidanzata.

Alex Britti interviene nel corso della performane di un cantante e chitarrista e regala un medley dei suoi brani più conosciuti che fanno ballare e cantare tutto il pubblico presente.

Mara Venier, rimasta a Domenica In, voto 5: La presentatrice non sembra adattarsi pienamente allo stile del talent e interagisce con gli artisti di strada come se fosse in un talk strappalacrime. In varie occasioni pone domande in pieno stile intervista e lontane dal contesto della gara artistica. La Zia Mara non riesce proprio a non porre domande sui momenti difficili degli aspiranti artisti e continua a puntare su questo stile di presenza, che stona con lo show. Più che una bocciatura alla presentatrice, il voto basso va alla produzione e allo stile del programma, che ad ogni concorrente decide di anteporre le storie private più che il talento vero e proprio che lo ha portato sul palco.

Proposta di matrimonio a sorpresa, che gaffe, voto 5: Ma dov’è la sorpresa? Justo, il futuro marito di Sole, dopo essersi inginocchiato per la proposta, rivela di aver tenuto il telefono lontano dalla fidanzata per tutta la settimana per nascondere l’arrivo dei Gipsy Kings in studio. Ma l’arrivo della band non era una sorpresa? Carlo Conti l’aveva venduta così e anche le scritte in sovrimpressione, che recitavano: "I concorrenti non sanno che i Gipsy Kings li stanno guardando", facevano pensare ad una carrambata. Una gaffe evitabilissima da parte della redazione del programma .

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