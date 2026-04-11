Dalla strada al palco, pagelle: Carlo Conti ossessionato da Sanremo (5), Bianca Guaccero bella che balla (7), Nek dove sei? (5) Dalla strada al palco torna con la prima puntata in onda venerdì 10 aprile 2026 su Rai 1. Scopriamo top e flop dello show con Carlo Conti e Bianca Guaccero

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Grande ritorno per Dalla strada al palco, in onda nella prima serata di venerdì 10 aprile 2026 su Rai 1. Giunto alla quinta edizione, lo show che porta in televisione il talento degli artisti di strada, tra musica, spettacolo e storie di vita si ripresenta con una formula differente – ribattezzata ‘Special’: non c’è più Nek a condurre ma bensì un panel di 4 giudici formato da Carlo Conti, Bianca Guaccero, Nino Frassica e Mara Venier, pronti ad accompagnare il pubblico in un viaggio fatto di esibizioni sorprendenti e racconti autentici. Accanto a loro, come di consueto, non mancano gli ospiti speciali – i cosiddetti "passanti importanti" – volti noti del mondo dello spettacolo chiamati a sostenere e valorizzare gli artisti in gara: per questa puntata spazio a due nomi d’eccezione, il grande tenore Plácido Domingo e la cantautrice Fiorella Mannoia. Il format resta fedele alla sua idea originale: performer provenienti dalle strade e dalle piazze di tutta Italia arrivano sul palco per esibirsi davanti al pubblico in studio, che con il proprio voto contribuisce a scegliere il vincitore della serata. Scopriamo promossi e bocciati dello show.

Dal palco alla strada, pagelle puntata 10 aprile 2026

Nino Frassica salva lo show, voto 9 : L’attore comico è una garanzia e lo dimostra anche in questa serata nella quale è il faro più luminoso. In una serata a dir poco piatta, Frassica scalda il pubblico grazie ai suoi interventi leggeri e ironici. Con un monologo prende di mira Carlo Conti: "A Firenze faceva l’uomo oggetto, vendeva oggetti" incalza il comico ripercorrendo gli inizi di carriera del conduttore e prendendolo in giro sulla sua amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, a suo dire compagni di crimini. Poi l’annuncio a sorpresa di un fake Gigi D’Alessio, ovvero un imitatore del popolare cantante napoletano che entra cantando senza riscuotere successo. Tra un eisbizione e l’altra Frassica decide di fare una nuova sorpresa a Carlo Conti invitando tre artisti che più che da talent sarebbero perfetti per la Corrida.

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Placido Domingo e Fiorella Mannoia artisti veri, voto 7: Il tenore di fama mondiale e la popolare cantante italiana intervongono per regalare la loro presenza come sorpresa nel corso di due esibizioni e lo fanno mettendoci tutta la loro arte ed emozione pura. La stessa emozione che scatenano negli occhi degli artisti di strada. Il loro intervento, seppur breve e di un solo brano a testa, resta senza ombra di dubbio uno dei momenti più intensi e apprezzati della serata.

Bianca Guaccero energica, voto 7: La showgirl è in splendida forma fisica e partecipa con emozione sincera allo show. Pur avendo perso il ruolo di co-conduttrice diventato ‘solo’ una giudice, diverte e commuove per le performance e interagisce con gli aspiranti artisti e i suoi colleghi. Si mette in gioco nel corso dell’esibizione di Lucrezia nel quale balla con il cane Fly e scherza: "Dai che l’anno prossimo torniamo a ballando con le stelle". Sorridente e solare regala una ventata di freschezza ad uno show che ricomincia leggermente ingessato. Bella che balla, in tutti i sensi.

Mara Venier promossa, voto 6: La presentatrice, nella nuova veste da giudice in un talent, è promossa grazie alla sua veracità e intensità con la quale interviene per interagire con gli artisti di strada. La Zia Mara è coinvolta emotivamente e si diverte nell’assistere le esibizioni e facendo le sue mini interviste con domande azzeccate che tirano fuori il meglio da ogni performer, proprio come è abituata a fare nel corso di Domenica In.

Carlo Conti è rimasto a Sanremo, voto 5: Quasi affaticato dall’esperienza sanremese, il conduttore si trova al centro di questo esperimento di Dalla strada al palco 2026 senza presentatore ufficiale nel quale si sente la mancanza di qualcuno che tenga le fila e faccia da collante tra gli artisti, giudici e pubblico. L’idea non funziona, tanto che lo stesso Conti è costretto a condurre, ma da seduto, allora viene spontaneo domandarsi il perché di questa strana scelta in uno show ideato da lui stesso. Oltretutto, in molte occasioni, l’ex Direttore Artistico cita il Festival di Sanremo da poco terminato tirando in ballo alcuni brani tra i quali quello del vincitore Sal Da Vinci, dimostrando di essere rimasto con la testa alla kermesse sanremese più che presente in questo nuovo programma.

Show senza conduttore: Nek dove sei?, voto 5: L’assenza del cantante nei panni del presentatore come nelle scorse edizioni si sente ma soprattutto non convince la scelta di mettere qualcuno al suo posto come conduttore classico. Manca il cantante a presentare, ma ciò che fa riflettere è che in un talent show di artisti, manca un artista nella giuria, che ha un attore, tre conduttori e nessun esperto di canto o ballo, arti predominanti dello spettacolo. La prima puntata di Dalla strada al palco, insomma, lascia tanti dubbi e solo il resto degli appuntamenti ci dirà se la scelta è stata giusta o sbagliata. Al momento sembra difficile poter ripetere gli ascolti della passata stagione senza un condottiero che guida tutto il resto della squadra.

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