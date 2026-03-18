Via Nek e Bianca Guaccero ‘retrocessa’, la Rai stravolge Dalla strada al palco (con Carlo Conti)
Stando alle ultime indiscrezioni il talent show cambierà profondamente il format senza più conduttori: Mara Venier e Nino Frassica in corsa per la giuria
Dalla strada al palco si rinnova. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, dalla prossima edizione (al via ad aprile) il talent show di Rai 1 cambierà radicalmente, a partire dal format. Passato alla corte di Antonella Clerici come giurato dei vari spin-off di The Voice – com’è noto – Nek non sarà più il conduttore del programma al fianco di Bianca Guaccero ma, secondo quanto riportato dal portale Affari Italiani, le novità non finiscono qua. Scopriamo tutti i dettagli.
Dalla strada al palco, nuova era (senza Nek): Bianca Guaccero cambia ruolo e arriva Carlo Conti
Tra meno di un mese (la data di debutto al momento è fissata per il prossimo 10 aprile) inizierà la nuova edizione di Dalla strada al palco, che segnerà l’inizio di una nuova ‘era’ per il talent show sbarcato su Rai 1 lo scorso anno. Il volto simbolo dell’ascesa del programma su Rai 2 Nek non sarà più al timone della trasmissione, dal momento che ha preferito entrare nella giuria dei vari spin-off di The Voice condotti da Antonella Clerici insieme a Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. Bianca Guaccero (che lo scorso anno affiancò proprio Nek), invece, sarà confermata, ma in un ruolo del tutto inedito. Stando a un retroscena rivelato da Affari Italiani, infatti, il format di Dalla strada al palco verrà modificato profondamente e non prevedrà una conduzione vera e propria: "Sarà nel mood di Tú sí que vales, ma senza conduttori" si legge sul portale. Secondo le ultime indiscrezioni la vincitrice della 19esima edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe dunque sedersi al tavolo della giuria, dove ci sarà un’altra grande novità rappresentata da Carlo Conti. Anche l’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo (che ha passato il testimone del Festival a Stefano De Martino) per la prima volta ricoprirà il ruolo di giurato di Dalla strada al palco.
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Tutte le novità e i rumor sulla giuria di Dalla strada al palco: chi ci sarà
Senza più conduttori a ‘guidare’ il programma, il nuovo format di Dalla strada al palco punterà dunque molto sulla giuria. Chi siederà al fianco di Bianca Guaccero e Carlo Conti? Secondo quanto svelato da Affari Italiani ci sarebbero due nomi le cui quotazioni sarebbero in crescita: si tratta di Mara Venier e Nino Frassica. Per la conduttrice di Domenica In (ormai in ‘guerra’ con Teo Mammucari dopo la lite dell’ultima puntata) si tratterebbe di un ‘ritorno’ nelle vesti di giurata dopo l’esperienza a Tú sí que vales alla corte di Mara De Filippi e Nino Frassica ritroverebbe una ‘collega’ del Tavolo di Che Tempo Che Fa. Tra le altre grandi novità del talent show ci sarà anche un gruppo di bambini che interagirà con loro e saranno organizzate anche delle "carrambate" per i musicisti ed i cantanti che si esibiranno durante i sei appuntamenti. Non resta dunque che aspettare la prima puntata del prossimo 10 aprile per scoprire tutte le novità.
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19 Marzo 2026
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