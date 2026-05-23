Rai, Bianca Guaccero verso l'addio: stasera il gran finale di "Dalla Strada al Palco". Chi sono i favoriti e come sono andati gli ascolti tv Tra i performer più amati ci sono stati il sassofonista Alfio Russo, il gruppo acrobatico Duo Moon e Francesca Brusati: cosa dicono i bookmaker.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dalla Strada al Palco, chiude la sua stagione più discussa e sorprendente. Il talent dedicato agli artisti di strada, torna in prima serata su Rai 1 sabato 23 maggio con una finalissima che promette emozioni, ospiti e una sfida apertissima tra musicisti, acrobati, cantanti e performer arrivati da tutta Italia. La puntata conclusiva, inizialmente prevista la scorsa settimana, va quindi in scena e, dopo quattro edizioni segnate dalla presenza di Nek, il programma ha scelto nel 2026 una rivoluzione totale: niente più conduzione classica, ma una formula "corale" affidata ai cosiddetti "passanti importanti" e a Carlo Conti.

Accanto a Conti, infatti, protagonisti della nuova edizione sono stati Bianca Guaccero, Mara Venier e Nino Frassica, capaci di creare un’atmosfera più spontanea e meno rigida rispetto alle passate stagioni. Per quanto riguarda i performer più amati ci sono stati il sassofonista Alfio Russo, capace di conquistare il pubblico con esibizioni intense e popolari, il gruppo acrobatico Duo Moon e la sorprendente Francesca Brusati, che ha portato sul palco energia teatrale e presenza scenica.

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E ora la domanda che tutti si fanno: chi vincerà la finale? Scopritelo nel Video!

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