Chi è Alfio Russo, vincitore di 'Dalla strada al palco': lo show in finale (con la super star) e il ghiotto premio A soli 14 anni Alfio Russo conquista il pubblico di Rai 1 e vince Dalla Strada al Palco Special 2026 con il suo sax e una storia tutta da raccontare.

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La finale di Dalla Strada al Palco Special 2026 ha regalato emozioni, storie personali intense e performance spettacolari. A vincere è stato Alfio Russo, giovanissimo sassofonista siciliano di appena 14 anni, che ha conquistato pubblico e giuria durante l’ultima puntata del talent show di Rai 1 ideato da Carlo Conti. La serata finale, andata in onda il 23 maggio, ha visto sfidarsi 14 artisti provenienti da tutta Italia tra musica, acrobazie, danza e spettacolo. Ecco cosa è successo.

Dalla strada al palco, cosa è successo nella finale de 23 maggio 2026

L’ultima puntata di Dalla strada al palco è stata caratterizzata da esibizioni molto diverse tra loro, accompagnate da ospiti celebri come Marco Masini, Lou Bega, Mario Biondi, Michele Bravi e Pierdavide Carone. A votare inizialmente è stato il pubblico in studio, mentre il voto della giuria – composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek – è stato svelato solo alla fine con valore triplo.

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Tra i momenti più applauditi della serata ci sono stati il mambo travolgente di Alfio Russo accompagnato dalla star internazionale Lou Bega, la performance acrobatica del Duo Moon e l’intensa esibizione della cantante lirica Radmila Novozheeva. Grande commozione anche per Barbopiano insieme a Pierdavide Carone sulle note di Caruso. Da segnalare anche l’imprevisto capitato a Veronica, componente dei Duo Moon, che ha perso la presa durante una coreografia rischiando una pericolosissima caduta sventata solo grazie a un riflessio provvidenziale dell’ultimo secondo. Un incidente sfiorato che ha spaventato tutti e che a fine esibizione ha fatto sbottare Carlo Conti , visibilmente preoccupato: "Ma siete matti?".

I cinque finalisti sono stati:

Alfio Russo Duo Moon Radmila Novozheeva Nikolas Bushi Barbopiano

La classifica finale ha visto Alfio Russo vincitore davanti ai Duo Moon. In terza posizione Radmila Novozheeva. Qui la classifica completa con i punteggi:

Alfio Russo (sassofonista, Adrano – CT) – 1772 Duo Moon (acrobati, Treia – MC) – 1752 Radmila Novozheeva (cantante lirica, Cesena – FC) – 1669 Nikolas Bushi (ventriloquo, New York) – 1654 Lorenzo in arte Barbopiano (pianista, Fano – PU) – 1645

Chi è Alfio Russo, il vincitore di Dalla strada al palco

Il vincitore di Dalla strada al palco, Alfio Russo, vive ad Adrano, in provincia di Catania, e frequenta il liceo scientifico. Suona il sax da quando aveva sette anni, dopo essersi innamorato dello strumento guardando un artista di strada. Da quel momento ha iniziato a coltivare la sua passione fino ad arrivare sul palco di Rai 1. "Sono un sassofonosta e un artista di strada – ha detto nella clip di presentazione – i miei genitori ci sono sempre quando suono per strada, e poi ci sono sempre anche i miei primi fan: i miei nonni".

La musica ha un potere sacro: quello di farmi stasera bene. E magari fare stare bene anche agli altri. Per me è un sogno essere arrivato fin qui, vincere sarebbe la gioia più grande della mia vita".

Nel corso della finale ha ottenuto il punteggio più alto del pubblico grazie alla sua esibizione sulle note di Mambo No. 5. Il giovane musicista ha raccontato di considerare la musica un modo per stare bene e far stare bene gli altri. Con la vittoria di Dalla Strada al Palco Special 2026 si è aggiudicato anche il premio finale da 10mila euro in gettoni d’oro.

A questo link è possibile rivedere la sua esibizione in finale.

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