Il ritorno al cinema di Dalila Di Lazzaro dopo il terribile lutto

Dapprima come modella, poi per il ruolo di femme fatale in oltre 30 film tra gli anni 70, 80 e 90, Dalila Di Lazzaro si è fatta conoscere per il fascino travolgente. Legatissima al figlio Christian, avuto quando aveva solo 16 anni e perso tragicamente nel 1991, nel 1997 un incidente stradale la costrinse ad abbandonare la carriera da attrice. Dopo un periodo di assenza dalle scene, Dalila Di Lazzaro nel 2013 è tornata per un piccolo ruolo in L’ultima ruota del carro, per poi interpretare se stessa nella commedia degli equivoci 80 voglia di te, disponibile in streaming sul catalogo di Chili. Diretto da Andrea Vialardi e Silvia Monga, il film vanta nel cast Andre Roncato, Andrea Carretti, Fabrizio Bucci e Beatrice Luzzi.

Di cosa parla la trama di 80 voglia di te in streaming su Chili con Dalila Di Lazzaro?

Uno psicologo in crisi coniugale è dedito tanto al suo lavoro e alle fobie dei suoi pazienti quanto alla famiglia, ai due figli (alle prese con i primi amori e i problemi scolastici) e al padre (Andrea Roncato). La vicenda si complica quando, un giorno, un nuovo paziente (Fabrizio Bucci) si presenta nel suo studio. A poco a poco, scoprirà che si tratta dell’amante della moglie dello psicologo stesso.

Una commedia che ci prova ma ha ovvie limitazioni

80 voglia di te, in streaming su Chili con Dalila Di Lazzaro, ci prova con tutto se stesso a strappare una risata al pubblico, ma mostra il fianco per alcune mancanze piuttosto evidenti. In primo luogo il budget, che ha ridotto all’osso la produzione. In secondo luogo la trama, scontata nell’evoluzione e che cerca di fare il verso a diversi film e serie tv odierni ma risultando esclusivamente caricaturale. Infine, un Andrea Roncato che, appesantito dall’età, si riduce a una macchietta fatta dalla commistione di un discreto numero di luoghi comuni.

Dove vedere in streaming 80 voglia di te con Dalila Di Lazzaro

Se avete comunque voglia di provare a dare una chance a 80 voglia di te con Dalila di Lazzaro, lo trovate in streaming nel catalogo di Chili.

