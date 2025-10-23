Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Dakota Johnson fa impazzire i fan: debutta alla regia con un film e dirige un cast stellare (spunta anche una pop star)

La star di Cinquanta Sfumature debutta alla regia con un film drammatico intenso: nel cast stellare anche la popstar Charli XCX e l’iconica Jessica Alba.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

L’abbiamo conosciuta (o meglio, abbiamo iniziato a notarla ulteriormente) nel film Cinquanta Sfumature di Grigio (e poi quelli a seguire) e da allora, la sua bravura non passa inosservata. Dakota Johnson è una delle attrici più richieste nel panorama del cinema hollywoodiano e, dopo anni davanti all’obiettivo, è pronta a dirigere un film tutto suo. Un passo importante per una donna così giovane e, a quanto pare, dirigerà un cast pieno di nomi di spicco. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

A Tree Is Blue, Dakota Johnson dirigerà un film tutto suo: cosa sappiamo

E’ ufficiale: Dakota Johnson debutterà come regista con il film drammatico A Tree Is Blue, scritto da Vanessa Burghardt, che racconterà la storia di una giovane donna nello spettro autistico che cerca libertà e amicizia dopo il diploma. Nel cast, in trattativa, ci sono Vanessa Burghardt, Charli XCX e Jessica Alba. Le riprese inizieranno a novembre a Los Angeles, con un budget inferiore ai 10 milioni di dollari e credito d’imposta di 2,4 milioni in California. Il film sarà prodotto da Johnson, Ro Donnelly e Sam Racanelli per TeaTime Pictures e da Rob Paris e Mike Witherill per Rivulet Entertainment, con Hyunji Ward e Rick Steele come produttori esecutivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Johnson, già nota per Cinquanta sfumature di grigio e il cortometraggio Loser Baby, dirige per la prima volta un lungometraggio. Per Charli XCX, questo è l’ultimo progetto cinematografico annunciato, dopo diversi ruoli e la co-produzione esecutiva della colonna sonora di Mother Mary (A24).

Cinquanta Sfumatura di Grigio, il film di successo con Dakota Johnson e dove vederlo in streaming

Come vi abbiamo già accennato prima, quando si parla di Dakota Johnson è impossibile non collegarla al film di cui è stata protagonista e che l’ha resa molto famosa. Stiamo parlando di Cinquanta Sfumature di Grigio, diretto da Sam Taylor-Johnson, e tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice E.L. James, primo capitolo di una trilogia letteraria che ha venduto milioni e milioni di copie. La vita di Anastasia Steele, giovane studentessa universitaria, subisce una svolta inaspettata quando conosce Christian Grey, carismatico amministratore delegato di un’azienda, avvolto da un alone di mistero e segreti. Durante l’evolversi del loro rapporto, Anastasia accetta un particolare accordo che stabilisce le regole della loro relazione, caratterizzata da dinamiche di dominio e sottomissione. Accanto a Johnson troviamo Jamie Dornan, mentre completano il cast: Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rachel Skarsten, Dylan Neal, Anthony Konechny, Callum Keith Rennie.

Sono tante le curiosità che riguardano questo film e noi siamo pronti a svelarvele. Le riprese della Grey Enterprises (Grey House) sono avvenute al grattacielo Bentall 5 di Vancouver, scelto per il suo design moderno e la vista panoramica. Le scene dell’Hotel Heathman di Portland sono state girate al Fairmont Hotel Vancouver, che ha fornito un ambiente lussuoso e sofisticato. Il quartiere di Gastown ha ricreato le strade di Seattle e Portland con le sue vie acciottolate e l’architettura storica, mentre il campus della British Columbia (UBC), in particolare l’edificio di chimica D Block, ha rappresentato le aule universitarie di Anastasia Steele. Potrete vedere in streaming Cinquanta Sfumature di Grigio su NOW, Apple TV e Rakuten TV.

Potrebbe interessarti anche

Dakota Johnson

La torbida relazione di Dakota Johnson: i dettagli

Tutti i segreti dietro il film dei record, a partire dal duro allenamento del protag...
Dakota Johnson

Dakota Johnson non riesce a resistere al suo ex: una terribile debolezza

Ombre dal passato, seduzione e segreti: ciò che forse non sai sul secondo capitolo d...
I film in onda in TV stasera, lunedì 20 ottobre 2025: Dakota Johnson e i segreti (troppo spinti) della sua coppia

I film in onda in TV stasera, lunedì 20 ottobre 2025: Dakota Johnson e i segreti (troppo spinti) della sua coppia

I migliori film disponibili nella serata di lunedì 20 ottobre 2025: da Cinquanta sfu...
I film in onda in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Dakota Johnson travolta dalla passione e l'amore impossibile della Cortellesi

I film in onda in TV stasera, lunedì 6 ottobre 2025: Dakota Johnson travolta dalla passione e l'amore impossibile della Cortellesi

Tutte le pellicole della serata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025: dalle Sfumature di G...
I film in onda in TV stasera, lunedì 13 ottobre 2025: Vanessa Scalera e la malattia dei genitori

I film in onda in TV stasera, lunedì 13 ottobre 2025: Vanessa Scalera e la malattia dei genitori

I migliori film della serata di lunedì 13 ottobre 2025: dal dolore della protagonist...
Johnson Righeira

Johnson Righeira, cosa fa oggi: da Vamos a La Playa alla pensione ‘dorata’, l’addio sofferto a Michael

Il cantante anni Ottanta sarà ospite questa sera di Suzuki Jukebox con Antonella Cle...
Il Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga canta un brano segreto nel sequel del film

Il diavolo veste Prada 2, Lady Gaga custodisce un segreto con il cast stellare: qual è

La popstar torna a unire cinema e musica: un’inedita performance nel sequel cult Il ...
Mum's List - La Scelta di Kate, il film britannico è in streaming su Mediaset Infinity

Questo film è una vera perla nascosta su Mediaset Infinity: altro che La Forza di Una Donna

Una madre affronta il tempo e la malattia scrivendo una lista d’amore per i suoi fig...
5 attori famosi hanno rifiutato ruoli iconici in film miliardari, i loro flop assurdi

5 attori famosi hanno rifiutato ruoli iconici in film miliardari, i loro flop assurdi

Nel mondo del cinema esistono dei 'no' incredibili ed eclatanti che alcuni attori fa...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Martina Colombari

Martina Colombari
Ana de Armas

Ana de Armas
Sidney Sweeney

Sydney Sweeney
Steve Buscemi

Steve Buscemi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963