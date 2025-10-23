Dakota Johnson fa impazzire i fan: debutta alla regia con un film e dirige un cast stellare (spunta anche una pop star) La star di Cinquanta Sfumature debutta alla regia con un film drammatico intenso: nel cast stellare anche la popstar Charli XCX e l’iconica Jessica Alba.

L’abbiamo conosciuta (o meglio, abbiamo iniziato a notarla ulteriormente) nel film Cinquanta Sfumature di Grigio (e poi quelli a seguire) e da allora, la sua bravura non passa inosservata. Dakota Johnson è una delle attrici più richieste nel panorama del cinema hollywoodiano e, dopo anni davanti all’obiettivo, è pronta a dirigere un film tutto suo. Un passo importante per una donna così giovane e, a quanto pare, dirigerà un cast pieno di nomi di spicco. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

A Tree Is Blue, Dakota Johnson dirigerà un film tutto suo: cosa sappiamo

E’ ufficiale: Dakota Johnson debutterà come regista con il film drammatico A Tree Is Blue, scritto da Vanessa Burghardt, che racconterà la storia di una giovane donna nello spettro autistico che cerca libertà e amicizia dopo il diploma. Nel cast, in trattativa, ci sono Vanessa Burghardt, Charli XCX e Jessica Alba. Le riprese inizieranno a novembre a Los Angeles, con un budget inferiore ai 10 milioni di dollari e credito d’imposta di 2,4 milioni in California. Il film sarà prodotto da Johnson, Ro Donnelly e Sam Racanelli per TeaTime Pictures e da Rob Paris e Mike Witherill per Rivulet Entertainment, con Hyunji Ward e Rick Steele come produttori esecutivi.

Johnson, già nota per Cinquanta sfumature di grigio e il cortometraggio Loser Baby, dirige per la prima volta un lungometraggio. Per Charli XCX, questo è l’ultimo progetto cinematografico annunciato, dopo diversi ruoli e la co-produzione esecutiva della colonna sonora di Mother Mary (A24).

Cinquanta Sfumatura di Grigio, il film di successo con Dakota Johnson e dove vederlo in streaming

Come vi abbiamo già accennato prima, quando si parla di Dakota Johnson è impossibile non collegarla al film di cui è stata protagonista e che l’ha resa molto famosa. Stiamo parlando di Cinquanta Sfumature di Grigio, diretto da Sam Taylor-Johnson, e tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice E.L. James, primo capitolo di una trilogia letteraria che ha venduto milioni e milioni di copie. La vita di Anastasia Steele, giovane studentessa universitaria, subisce una svolta inaspettata quando conosce Christian Grey, carismatico amministratore delegato di un’azienda, avvolto da un alone di mistero e segreti. Durante l’evolversi del loro rapporto, Anastasia accetta un particolare accordo che stabilisce le regole della loro relazione, caratterizzata da dinamiche di dominio e sottomissione. Accanto a Johnson troviamo Jamie Dornan, mentre completano il cast: Eloise Mumford, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Max Martini, Rachel Skarsten, Dylan Neal, Anthony Konechny, Callum Keith Rennie.

Sono tante le curiosità che riguardano questo film e noi siamo pronti a svelarvele. Le riprese della Grey Enterprises (Grey House) sono avvenute al grattacielo Bentall 5 di Vancouver, scelto per il suo design moderno e la vista panoramica. Le scene dell’Hotel Heathman di Portland sono state girate al Fairmont Hotel Vancouver, che ha fornito un ambiente lussuoso e sofisticato. Il quartiere di Gastown ha ricreato le strade di Seattle e Portland con le sue vie acciottolate e l’architettura storica, mentre il campus della British Columbia (UBC), in particolare l’edificio di chimica D Block, ha rappresentato le aule universitarie di Anastasia Steele. Potrete vedere in streaming Cinquanta Sfumature di Grigio su NOW, Apple TV e Rakuten TV.

