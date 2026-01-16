Trova nel Magazine
Dakota Fanning al centro di un gioco mortale: il nuovo thriller Apple TV mescola potere, segreti e seduzione

Dakota Fanning torna protagonista in una serie Apple TV carica di tensione e mistero: è sotto copertura in un mondo corrotto, combattuta tra cuore e dovere.

Apple TV scommette su Dakota Fanning e alza l’asticella con una serie thriller che profuma tanto di mistero, tensione, suspense, azioni e scelte impossibili. L’attrice torna protagonista in un progetto più che ambizioso, dove si sa, l’apparenza inganna, e dove nulla è come sembra: ogni alleanza può trasformarsi in una trappola. Siate sinceri, abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, vero? Be’, allora se è così, per saperne di più dovrete proseguire la lettura.

Dakota Fanning protagonista della nuova serie Apple TV: i primi dettagli

La piattaforma Apple TV ha ordinato una nuova serie thriller, ancora senza titolo, con Dakota Fanning protagonista e produttrice esecutiva. Il progetto, creato da Alex Cary (Homeland) e prodotto da Sony Pictures Television, ha superato una fase competitiva ed è stato ufficialmente approvato dopo l’avvio della writers room. Stando ai primissimi dettagli, la serie segue un’agente del Tesoro sotto copertura infiltrata in un potente conglomerato internazionale dai legami politici e criminali, divisa tra la sua missione e i sentimenti per l’erede dell’impero, che lei crede in realtà una persona onesta. Cary sarà showrunner e produttore esecutivo, affiancato da Julie Gardner, Kari Skogland (anche regista) e da Dakota Fanning insieme a Elle Fanning e Brittany Kahan Ward.

Dakota Fanning arriva dal successo della miniserie Peacock, All Her Fault, e dalle produzioni Netflix, Ripley e The Perfect Couple. Cary, vincitore dell’Emmy per Homeland, ha recentemente scritto e prodotto A Spy Among Friends.

All Her Fault, la serie di successo con Dakota Fanning

Come abbiamo accennato, recentemente abbiamo avuto modo di vedere Dakota Fanning in All Her Fault (in cui interpreta Jenny Kaminski), trasmessa in Italia su Sky e in streaming su NOW. Si tratta di una miniserie thriller, tratta dal romanzo omonimo di Andrea Mara, uscito nel 2021. La trama ruota attorno a Marissa Irvine, una donna che va a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco, ma a rispondere alla porta non è chi conosce e il bambino non c’è: inizia così il suo incubo. All Her Fault non è solo un thriller ma un thriller psicologico che svela i segreti e i tradimenti nascosti dietro vite apparentemente perfette. Come spiegato dalla stessa autrice del romanzo, Andrea Mara, la serie trae ispirazione da un episodio reale accaduto nel 2015, quando trovò la casa della figlia vuota e temette per un attimo il peggio.

Quel momento di spavento misto a terrore durò poco, ma le bastò per ispirarle la storia del libro. Proprio il romanzo, successivamente, attirò l’attenzione del produttore Nigel Marchant di Carnival Films.

Programmi

