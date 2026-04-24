Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo: "Racconto l'amore perché sono innamorato. I primi video su YouTube? Li ho amati" - Intervista
Il content creator e scrittore è in libreria con 'I giorni in cui ho imparato ad amare', e nell'intervista a Libero Magazine ha svelato un po' di sè.
Libro numero 12 per Francesco Sole, content creator, conduttore tv e, ovviamente, scrittore, ora in libreria con ‘I giorni in cui ho imparato ad amare‘, la sua ultima fatica. Un romanzo che racconta la storia Cesare, un giovane uomo che pare aver rinunciato all’amore, in fuga da tutto, ma che si ritrova a fare i conti con il passato e… con se stesso.
Nella nostra chiacchierata con Sole, abbiamo scoperto che qualcosa di autobiografico nel libro c’è, come anche nelle sue riflessioni sull’amore: "Sono innamorato", ci ha svelato senza ulteriori dettagli super segreti, sottolineando però come raccontare un sentimento sia più semplice quando lo si vive in modo autentico.
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Abbiamo parlato del suo passato televisivo, dell’esperienza a Tu Si Que Vales, delle polemiche che lo travolsero, ma anche degli inizi sui social, quando pubblicava i primi video su YouTube. Se siete curiosi di sapere cosa ci ha raccontato Francesco Sole, non perdetevi l’intervista nel Video!
FRANCESCO SOLE, GUARDA LA VIDEOINTERVISTA INTEGRALE
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