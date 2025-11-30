Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ancora cancellata da Rai 1 (con Liorni): come cambia la programmazione Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 30 novembre: al suo posto la finale dello Zecchino d’Oro. Stop anche per L’Eredità. Ecco la nuova programmazione.

Domenica 30 novembre, il tradizionale pomeriggio di Rai 1 subirà una modifica di palinsesto: al posto di Da Noi a Ruota Libera, andrà in onda la finale della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, condotta da Carlo Conti, anche direttore artistico della manifestazione. Lo show di Francesca Fialdini, amatissimo dai telespettatori per le interviste a vip e le storie di persone comuni, tornerà regolarmente domenica 7 dicembre, dopo la pausa forzata di questa settimana.

Perché non va in onda Da Noi a Ruota Libera (30 novembre)

La puntata del 30 novembre non sarà trasmessa per lasciare spazio alla diretta della finale dello Zecchino d’Oro, in programma dalle 17.20 fino alle 20. Si tratta del secondo stop consecutivo per il programma di interviste della domenica di Rai 1: anche la puntata del 23 novembre era stata cancellata per trasmettere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Francesca Fialdini, che due settimane fa aveva dovuto ritirarsi da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle costole, tornerà alla conduzione di Da Noi a Ruota Libera domenica 7 dicembre, pronta a riprendere il suo ruolo tra interviste e storie emozionanti.

Salta anche L’Eredità di Marco Liorni

Oltre a Da Noi a Ruota libera, oggi 30 novembre salterà anche la punatata de L’Eredità. Il quiz show di Marco Liorni, dominatore assoluto della fascia pomeridiana, subirà una pausa straordinaria, segnando un pomeriggio interamente dedicato alla manifestazione musicale per bambini, evento di grande richiamo per le famiglie italiane.

La finale dello Zecchino d’Oro: le anticipazioni

La finale dello Zecchino d’Oro sarà trasmessa in diretta dall’Antoniano di Bologna e proporrà tutte le 14 canzoni in gara, eseguite dai piccoli interpreti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini. Le performance saranno valutate dalla consueta giuria dei bambini e dalla Giuria dei Grandi, composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini, insieme ai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La finale, condotta da Carlo Conti, promette un pomeriggio all’insegna della musica, dell’emozione e del divertimento, confermando lo Zecchino d’Oro come uno degli appuntamenti più amati e seguiti dalle famiglie italiane.

