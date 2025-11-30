Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ancora cancellata da Rai 1 (con Liorni): come cambia la programmazione
Da Noi a Ruota Libera non va in onda oggi 30 novembre: al suo posto la finale dello Zecchino d’Oro. Stop anche per L’Eredità. Ecco la nuova programmazione.
Domenica 30 novembre, il tradizionale pomeriggio di Rai 1 subirà una modifica di palinsesto: al posto di Da Noi a Ruota Libera, andrà in onda la finale della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, condotta da Carlo Conti, anche direttore artistico della manifestazione. Lo show di Francesca Fialdini, amatissimo dai telespettatori per le interviste a vip e le storie di persone comuni, tornerà regolarmente domenica 7 dicembre, dopo la pausa forzata di questa settimana.
Perché non va in onda Da Noi a Ruota Libera (30 novembre)
La puntata del 30 novembre non sarà trasmessa per lasciare spazio alla diretta della finale dello Zecchino d’Oro, in programma dalle 17.20 fino alle 20. Si tratta del secondo stop consecutivo per il programma di interviste della domenica di Rai 1: anche la puntata del 23 novembre era stata cancellata per trasmettere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Francesca Fialdini, che due settimane fa aveva dovuto ritirarsi da Ballando con le stelle a causa di un infortunio alle costole, tornerà alla conduzione di Da Noi a Ruota Libera domenica 7 dicembre, pronta a riprendere il suo ruolo tra interviste e storie emozionanti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Salta anche L’Eredità di Marco Liorni
Oltre a Da Noi a Ruota libera, oggi 30 novembre salterà anche la punatata de L’Eredità. Il quiz show di Marco Liorni, dominatore assoluto della fascia pomeridiana, subirà una pausa straordinaria, segnando un pomeriggio interamente dedicato alla manifestazione musicale per bambini, evento di grande richiamo per le famiglie italiane.
La finale dello Zecchino d’Oro: le anticipazioni
La finale dello Zecchino d’Oro sarà trasmessa in diretta dall’Antoniano di Bologna e proporrà tutte le 14 canzoni in gara, eseguite dai piccoli interpreti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini. Le performance saranno valutate dalla consueta giuria dei bambini e dalla Giuria dei Grandi, composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini, insieme ai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La finale, condotta da Carlo Conti, promette un pomeriggio all’insegna della musica, dell’emozione e del divertimento, confermando lo Zecchino d’Oro come uno degli appuntamenti più amati e seguiti dalle famiglie italiane.
Potrebbe interessarti anche
Ciao Maschio, Rai 1 stoppa Nunzia De Girolamo: perché non va in onda oggi 29 novembre
Salta la puntata di Ciao Maschio del 29 novembre 2025, oggi su Rai 1 spazio alla sec...
Matano cancellato, Il Paradiso delle Signore ‘taglia’ Caterina Balivo: come cambia la programmazione di Rai 1
Doppio appuntamento con la soap, mentre La Vita in Diretta salta per far posto allo ...
Da Noi a Ruota Libera non va in onda domenica 23 novembre: il motivo dello stop e gli ospiti sfumati
Salta la puntata di oggi su Rai 1: Francesca Fialdini cancellata per lasciar posto a...
L’Eredità, Rai 1 cancella la puntata di oggi ma Liorni va in onda lo stesso: dove lo vedremo
Rai 1 rivoluziona il palinsesto per la Coppa Davis: L’Eredità non va in onda sul pri...
Domenica In e Da noi a Ruota Libera, il focus (doloroso) su Ballando con le stelle e paura per Fialdini infortunata
Le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda oggi - 2 novembre 2025 su Rai 1....
Rai, lo sciopero generale stravolge il palinsesto: i programmi cancellati (e qual è il big che si ferma)
La programmazione della rete di Viale Mazzini oggi subirà alcune modifiche per lo sc...
Domenica In, Barbara D’Urso spiffera tutto su Ballando, ritorno in Rai e il nuovo amore: bordate in arrivo
Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi 30 novembre. In s...
Italia-Belgio, Coppa Davis su Rai 1: Il Paradiso delle Signore cambia orario e Balivo accorciata. Cambia la programmazione
La semifinale degli Azzurri di oggi venerdì 21 novembre 2025 a Bologna stravolge il ...