Da Noi a Ruota libera, perché non va in onda oggi 21 giugno: la Rai cambia programmazione (ma Francesca Fialdini sorride) Da noi a ruota libera è ufficialmente in pausa estiva: ecco cosa andrà in onda al suo posto e quando è previsto il ritorno su Rai 1 della conduttrice (confermatissima)

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Se cercate Da noi a ruota libera in tv oggi, 21 giugno 2026, resterete delusi. Il programma condotto da Francesca Fialdini non andrà in onda come di consueto nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Qual è il motivo dello stop? E quando tornerà in televisione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Da noi a ruota libera, perché non va in onda oggi 21 giugno 2026

La stagione 2025/2026 di Da noi a ruota libera si è conclusa domenica scorsa. Quella trasmessa il 14 giugno 2026 è stata infatti l’ultima puntata stagionale del contenitore domenicale guidato da Francesca Fialdini, che ha chiuso l’annata con un ottimo 14,4% di share e 1.316.000 spettatori, grazie alle interviste realizzate a Orietta Berti, Manuela Moreno, Gabriele Corsi e ai Gemelli di Guidonia (leggi QUi le pagelle della puntata).

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Dopo un’edizione composta da 34 puntate, il programma è ufficialmente entrato nella pausa estiva, seguendo il destino di gran parte delle trasmissioni del palinsesto autunno-inverno di Rai 1. Sono già terminati, infatti, programmi come Domenica In di Mara Venier ed È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Al momento resistono soltanto La volta buona e La Vita in diretta, che saluteranno il pubblico al termine della prossima settimana, oltre ad Affari Tuoi, destinato invece a fermarsi il prossimo 19 luglio. Stasera arriverà al capolineaanche l’altro programma di Francesca Fialdini, Fame d’amore, in per l’ultima volta su Rai 3.

Cosa va in onda al posto di Da noi a ruota libera

La Rai non ha ancora comunicato ufficialmente quale sarà la programmazione che occuperà la fascia oraria normalmente riservata a Da noi a ruota libera durante l’estate. Secondo quanto riportato dalla guida tv di RaiPlay, oggi, 21 giugno 2026, verrà trasmessa una puntata Best Of contenente alcune delle migliori interviste realizzate da Francesca Fialdini nel corso della stagione appena conclusa. Non è ancora chiaro se questa soluzione verrà adottata anche nelle prossime settimane, come accade abitualmente con Domenica In, oppure se la rete deciderà di affidare la fascia delle 17.20 a una programmazione differente.

Qual è il futuro di Francesca Fialdini

Ma cosa accadrà nella prossima stagione televisiva? Da noi a ruota libera tornerà in onda oppure rischia la cancellazione, come ipotizzato da alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane? L’ipotesi di una chiusura del programma può ormai considerarsi definitivamente archiviata. La trasmissione tornerà regolarmente su Rai 1 dopo la pausa estiva, con una ripartenza prevista il 20 e il 27 settembre 2026 (la data dovrà essere confermata ufficialmente dalla rete). Per Francesca Fialdini si tratterà dell’ottava stagione consecutiva alla guida del format, approdato sul piccolo schermo nel 2019 e che ha appena chiuso una stagione con una media di share superiore al 14%..

La conferma è arrivata dopo settimane di indiscrezioni che avevano messo in dubbio il futuro della conduttrice. A un certo punto si era parlato anche di una possibile promozione alla guida di Domenica In, ma questo scenario è sfumato dopo la conferma di Mara Venier alla conduzione dello storico contenitore festivo di Rai 1. Un eventuale passaggio di testimone potrebbe essere rinviato alle prossime stagioni televisive.

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